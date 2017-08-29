Победа Ералиева над фаворитом из Узбекистана и два решения в бою Жусупова. Первые апсеты ЧМ-2017
Казахстанский боксер Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) стал автором одной из главных сенсаций первых дней чемпионата мира в Германии. Бронзовый медалист ЧМ-2013 победил лидера посева в весовой категории. О лучших апсетах стартовых дней турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Сегодня, 29 августа, в Гамбурге начинаются поединки четвертьфинальной стадии состязания. Борьбу за медали мирового состязания продолжают семь казахстанских боксеров.
До 49 килограммов.
Юберхен Мартинес (Колумбия, 3) — Галал Яфай (Англия).
25-летний южноамериканец получил лишь третий посев на турнире, но, потенциально, он может выйти в финал состязания. Именно Мартинес разгромил на Олимпиаде кубинца Хоаниса Аргилагоса и оставил того с «бронзовой» медалью (боксер с Острова свободы посеян под первым номером на ЧМ-2017).
Потенциальная дуэль Мартинеса с Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана в полуфинале в Гамбурге — одно из главных событий турнира. Стартовал колумбиец с разгрома
Ержан Жомарт (Казахстан) — Роген Ладон (Филиппины, 8).
23-летний филиппинец является одним из сильнейших боксеров Азии в этом весе. Дважды он был в финале чемпионата континента, но оба раза проиграл Хасанбою Дусматову из Узбекистана. В Германии Ладон получил восьмой посев.
Жомарт побеждал филиппинца в 2014 году на Кубке Президента Казахстана и повторил этот успех в Гамбурге. Роген и подумать не мог, что поедет домой после второго поединка, ведь на ЧМ-2015 он стал бронзовым призером состязания.
До 52 килограммов.
Дмитрий Замотаев (Украина, 4) — Мануэль Каппай (Италия).
Бронзовый призер ЧЕ-2017 и ЧМ-2015 (в категории до 49 килограммов) вылетел во втором предварительном круге. Выбил его из борьбы боксер, который ранее был в призерах только на международных турнирах и национальных первенствах. Счет встречи — 5:0.
Мохамед Флисси (Алжир, 3) — Кавиндер Биш (Индия).
22-летний индийский боксер остановил сильнейшего боксера Африки последних лет. На ЧМ-2015 Флисси стал бронзовым призером и рассматривался одним из фаворитов на турнире в Гамбурге. Ему не удалось улучшить свой лучший результат на мировых турнирах — «серебро» в 2013 году.
До 56 килограммов.
Кайрат Ералиев (Казахстан) — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан, 1).
Этот поединок должен был состояться в Ташкенте на первенстве Азии, но Ералиев уступил китайцу Живей Жану и покинул состязание, а Ахмадалиев выиграл домашний турнир.
Для Ералиева встреча с Ахмадалиевым значила куда больше, чем борьба за медаль мирового турнира. Кайрат стремился к подиуму на Олимпиаде в Бразилии, но не смог пройти узбекского конкурента. Через год он взял зрелищный реванш.
Дюк Раган (США) — Хавьер Ибаньес Диас (Куба, 7).
Сразу трех сеянных боксеров «высадили» в категории до 56 килограмма, не считая Ахмадалиева. Турнир покинули аргентинец Альберто Мелиан (третий номер), Жан Вадамуту (Маврикий, шестой посев) и Хавьер Ибаньес Диас (Куба, седьмой посев).
21-летний Диас — самое слабое звено нынешней сборной Кубы. Раган уступил ему на континентальном турнире, но взял реванш в Гамбурге. С учетом ослабления турнирной сетки, американец может пройти достаточно далеко в состязании.
До 60 килограммов.
Шива Тапа (Индия, 5) — Отар Ераносян (Грузия).
Бронзовый призер ЧМ-2015 вышел из борьбы за медали, не проведя на турнире ни одного поединка. Он не явился на поединок с грузинским оппонентом, отдав путевку в четвертьфинал без борьбы.
Реда Бенбазиз (Алжир, 6) — Луис Кабрера (Венесуэла).
Еще одна звезда африканского бокса покинула гамбургский турнир. Кабрера разгромил фаворита со счетом 5:0.
До 64 килограммов.
Лоренсо Сотомайор (Азербайджан, 1) — Еслам Ахмед Мохамед Али (Египет).
Фрейдис Рохас (США) — Виталий Дунайцев (Россия, 8).
Действующий чемпион мира Дунайцев в Германии получил восьмой посев, но такой ранний вылет от него стал неожиданностью. В
Его сопернику из США две недели назад исполнилось 19 лет. В прошлом году он выиграл чемпионат страны, и стал третьим на первенстве континента. В турнире в Галле текущего года американец встречался с Дунайцев и уступил ему досрочно. 4:1 — достойный реванш в Гамбурге.
До 69 килограммов.
Абылайхан Жусупов (Казахстан) — Винченцо Манжакапре (Италия, 5).
Самый странный бой первых двух кругов состязания. Итальянец был явным фаворитом в этом противостоянии, и ему отдали победу, но… Позже победу «передали» казахстанцу. Призер крупнейших состязаний последних лет едет домой.
Парвиз Багиров (Азербайджан, 3) — Тувшинбат Биямба (Монголия).
23-летний Багиров не радовал своих фанатов крупными победами в последние годы — последним успехом стал выигрыш на Европейских играх в 2015 году. Бронзовый призер ЧА-2017 разгромил конкурента со счетом 4:1.
До 75 килограммов.
Абильхан Аманкул (Казахстан) — Сильвио Ширле (Германия, 8).
20-летний казахстанец выдержал первый серьезный экзамен. Его ровесник из Германии получил высокий посев, но не смог оказать достойного сопротивления призеру ЧА-2017. Теперь Аманкула ждет поединок с олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.
Петр Хамуков (Россия, 5) — Хорхе Вивас Паласиос (Колумбия).
Чемпион Европы 2015 года проиграл раздельным решением судей одному из сильнейших боксеров Американского континента. Причем, двое из пяти судей отдали победу россиянину в «сухую» — по 3:0. Трое других увидели преимущество со стороны южноамериканца.
До 81 килограмма.
Мишель Де Соуза (Бразилия, 5) — Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).
19-летний таджикский боксер уверенно прошел двукратного призера первенств Американского континента. Причем, пробился на турнир в Германию Негматуллоев через утешительные поединки, а в Гамбурге добился одного из самых неожиданных результатов.
До 91 килограмма.
Санжар Турсунов (Узбекистан) — Эмиль Перальта (Аргентина, 4).
Еще один молодой боксер, 19-летний Турсунов прошел еще одну звезду южноамериканского бокса. Перальта в 2013 году становился бронзовым призером мирового турнира, а теперь не дошел и до четвертьфинала.
Сумит Сангван (Индия, 6) — Джейсон Вателей (Австралия).
Следующий соперник Василия Левита уже «прыгнул выше головы». В отличие от двух предыдущих чемпионатов мира Вателей выиграл стартовый поединок, но впереди его ждет бой с одним из фаворитов состязания.
Свыше 91 килограмма.
Виктор Выхрист (Украина, 3) — Джозеф Гудалл (Австралия).
Чемпион Европы приехал в Гамбург в ранге одного из главных фаворитов состязания, но уступил в равном поединке лучшему боксеру из Океании. Двое судей отдали победу Выхристу, а третий — Гудаллу. Оставшиеся рефери выставили ничью: по дополнительным показателям, их баллы пошли в пользу австралийца.
Хуссеин Йашаиш (Иордания, 2) — Магомедрасул Меджидов (Азербайджан).
30-летний азербайджанский боксер — один из самых титулованных участников состязания. Дважды он выигрывал мировые первенства. 22-летний иорданский спортсмен — двукратный бронзовый призер чемпионатов Азии. Высокий посев соперника не остановил Медждова — 5:0 в его пользу.
Напомним, на чемпионате мира в Германии прошли два предварительных этапа состязания. Финалы мирового турнира пройдут в субботу, 2 сентября.
Фото Данияра Майлыбаева (c)
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