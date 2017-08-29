Победа Ералиева над фаворитом из Узбекистана и два решения в бою Жусупова. Первые апсеты ЧМ-2017

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Сегодня, 29 августа, в Гамбурге начинаются поединки четвертьфинальной стадии состязания. Борьбу за медали мирового состязания продолжают семь казахстанских боксеров.

До 49 килограммов.

Юберхен Мартинес (Колумбия, 3) — Галал Яфай (Англия).

25-летний южноамериканец получил лишь третий посев на турнире, но, потенциально, он может выйти в финал состязания. Именно Мартинес разгромил на Олимпиаде кубинца Хоаниса Аргилагоса и оставил того с «бронзовой» медалью (боксер с Острова свободы посеян под первым номером на ЧМ-2017).

Потенциальная дуэль Мартинеса с Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана в полуфинале в Гамбурге — одно из главных событий турнира. Стартовал колумбиец с разгрома вице-чемпиона Европы из Англии: Яфай был разбит наголову, а Мартинес доказал, что для него не важно с кем и когда биться. Он приехал в Германию за «золотом».

Ержан Жомарт (Казахстан) — Роген Ладон (Филиппины, 8).

23-летний филиппинец является одним из сильнейших боксеров Азии в этом весе. Дважды он был в финале чемпионата континента, но оба раза проиграл Хасанбою Дусматову из Узбекистана. В Германии Ладон получил восьмой посев.

Жомарт побеждал филиппинца в 2014 году на Кубке Президента Казахстана и повторил этот успех в Гамбурге. Роген и подумать не мог, что поедет домой после второго поединка, ведь на ЧМ-2015 он стал бронзовым призером состязания.

До 52 килограммов.

Дмитрий Замотаев (Украина, 4) — Мануэль Каппай (Италия).

Бронзовый призер ЧЕ-2017 и ЧМ-2015 (в категории до 49 килограммов) вылетел во втором предварительном круге. Выбил его из борьбы боксер, который ранее был в призерах только на международных турнирах и национальных первенствах. Счет встречи — 5:0.

Мохамед Флисси (Алжир, 3) — Кавиндер Биш (Индия).

22-летний индийский боксер остановил сильнейшего боксера Африки последних лет. На ЧМ-2015 Флисси стал бронзовым призером и рассматривался одним из фаворитов на турнире в Гамбурге. Ему не удалось улучшить свой лучший результат на мировых турнирах — «серебро» в 2013 году.

До 56 килограммов.

Кайрат Ералиев (Казахстан) — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан, 1).

Этот поединок должен был состояться в Ташкенте на первенстве Азии, но Ералиев уступил китайцу Живей Жану и покинул состязание, а Ахмадалиев выиграл домашний турнир.

Для Ералиева встреча с Ахмадалиевым значила куда больше, чем борьба за медаль мирового турнира. Кайрат стремился к подиуму на Олимпиаде в Бразилии, но не смог пройти узбекского конкурента. Через год он взял зрелищный реванш.

Дюк Раган (США) — Хавьер Ибаньес Диас (Куба, 7).

Сразу трех сеянных боксеров «высадили» в категории до 56 килограмма, не считая Ахмадалиева. Турнир покинули аргентинец Альберто Мелиан (третий номер), Жан Вадамуту (Маврикий, шестой посев) и Хавьер Ибаньес Диас (Куба, седьмой посев).

21-летний Диас — самое слабое звено нынешней сборной Кубы. Раган уступил ему на континентальном турнире, но взял реванш в Гамбурге. С учетом ослабления турнирной сетки, американец может пройти достаточно далеко в состязании.

До 60 килограммов.

Шива Тапа (Индия, 5) — Отар Ераносян (Грузия).

Бронзовый призер ЧМ-2015 вышел из борьбы за медали, не проведя на турнире ни одного поединка. Он не явился на поединок с грузинским оппонентом, отдав путевку в четвертьфинал без борьбы.

Реда Бенбазиз (Алжир, 6) — Луис Кабрера (Венесуэла).

Еще одна звезда африканского бокса покинула гамбургский турнир. Кабрера разгромил фаворита со счетом 5:0.

До 64 килограммов.

Лоренсо Сотомайор (Азербайджан, 1) — Еслам Ахмед Мохамед Али (Египет).

Вице-чемпион Африки раздельным решением судей победил серебряного призера Олимпиады-2016 и первого номера посева ЧМ-2017. Экс-кубинец, не первый год выступающий за Азербайджан, в 2015 году в Дохе стал пятым, а Гамбург приехал как главный фаворит.

Фрейдис Рохас (США) — Виталий Дунайцев (Россия, 8).

Действующий чемпион мира Дунайцев в Германии получил восьмой посев, но такой ранний вылет от него стал неожиданностью. В Рио-де-Жанейро россиянин финишировал третьим, а прошедшем недавно чемпионате Европы был далеко от призеров — 13 место.

Его сопернику из США две недели назад исполнилось 19 лет. В прошлом году он выиграл чемпионат страны, и стал третьим на первенстве континента. В турнире в Галле текущего года американец встречался с Дунайцев и уступил ему досрочно. 4:1 — достойный реванш в Гамбурге.

До 69 килограммов.

Абылайхан Жусупов (Казахстан) — Винченцо Манжакапре (Италия, 5).

Самый странный бой первых двух кругов состязания. Итальянец был явным фаворитом в этом противостоянии, и ему отдали победу, но… Позже победу «передали» казахстанцу. Призер крупнейших состязаний последних лет едет домой.

Парвиз Багиров (Азербайджан, 3) — Тувшинбат Биямба (Монголия).

23-летний Багиров не радовал своих фанатов крупными победами в последние годы — последним успехом стал выигрыш на Европейских играх в 2015 году. Бронзовый призер ЧА-2017 разгромил конкурента со счетом 4:1.

До 75 килограммов.

Абильхан Аманкул (Казахстан) — Сильвио Ширле (Германия, 8).

20-летний казахстанец выдержал первый серьезный экзамен. Его ровесник из Германии получил высокий посев, но не смог оказать достойного сопротивления призеру ЧА-2017. Теперь Аманкула ждет поединок с олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

Петр Хамуков (Россия, 5) — Хорхе Вивас Паласиос (Колумбия).

Чемпион Европы 2015 года проиграл раздельным решением судей одному из сильнейших боксеров Американского континента. Причем, двое из пяти судей отдали победу россиянину в «сухую» — по 3:0. Трое других увидели преимущество со стороны южноамериканца.

До 81 килограмма.

Мишель Де Соуза (Бразилия, 5) — Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).

19-летний таджикский боксер уверенно прошел двукратного призера первенств Американского континента. Причем, пробился на турнир в Германию Негматуллоев через утешительные поединки, а в Гамбурге добился одного из самых неожиданных результатов.

До 91 килограмма.

Санжар Турсунов (Узбекистан) — Эмиль Перальта (Аргентина, 4).

Еще один молодой боксер, 19-летний Турсунов прошел еще одну звезду южноамериканского бокса. Перальта в 2013 году становился бронзовым призером мирового турнира, а теперь не дошел и до четвертьфинала.

Сумит Сангван (Индия, 6) — Джейсон Вателей (Австралия).

Следующий соперник Василия Левита уже «прыгнул выше головы». В отличие от двух предыдущих чемпионатов мира Вателей выиграл стартовый поединок, но впереди его ждет бой с одним из фаворитов состязания.

Свыше 91 килограмма.

Виктор Выхрист (Украина, 3) — Джозеф Гудалл (Австралия).

Чемпион Европы приехал в Гамбург в ранге одного из главных фаворитов состязания, но уступил в равном поединке лучшему боксеру из Океании. Двое судей отдали победу Выхристу, а третий — Гудаллу. Оставшиеся рефери выставили ничью: по дополнительным показателям, их баллы пошли в пользу австралийца.

Хуссеин Йашаиш (Иордания, 2) — Магомедрасул Меджидов (Азербайджан).

30-летний азербайджанский боксер — один из самых титулованных участников состязания. Дважды он выигрывал мировые первенства. 22-летний иорданский спортсмен — двукратный бронзовый призер чемпионатов Азии. Высокий посев соперника не остановил Медждова — 5:0 в его пользу.

Напомним, на чемпионате мира в Германии прошли два предварительных этапа состязания. Финалы мирового турнира пройдут в субботу, 2 сентября.

Фото Данияра Майлыбаева (c)