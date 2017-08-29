Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На шоу ожидается аншлаг, так как все билеты были распроданы.

Ранее был озвучен доход от продажи билетов. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, организаторы боя заработали 30 миллионов долларов.

Если брать эти цифры за основу, то бой Головкина и «Канело» уже сейчас входит в тройку самых доходных по продаже билетов в Неваде. Это на десять миллионов больше, чем собрал бой Флойда Мейвезера-младшего с Альваресом (14 сентября 2013). Первое место занимает поединок все того же Мейвезера с Мэнни Пакьяо (5 мая 2015), который продал билетов на 72,2 миллиона долларов.

Стоит отметить, что нужно дождаться официальных данных по бою между Мейвезером и ирландским ММА-бойцом Конором МакГрегором, который состоялся по правилам бокса 27 августа на арене T-Mobile. По словам самого Флойда, они побили рекорд поединка с Пакьяо, заработав на билетах порядка 80 миллионов евро.