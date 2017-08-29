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https://sport.mail.ru/news/boxing/30830903/
29 августа 2017, 14:04 | Бокс | Vesti.kz

Бой Головкин — «Канело» стал вторым после поединка Мейвезер — Пакьяо по доходам от продажи билетов

Бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченный на 16 сентября, может стать одним из самых успешных по доходам от продажи билетов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На шоу ожидается аншлаг, так как все билеты были распроданы.

Ранее был озвучен доход от продажи билетов. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, организаторы боя заработали 30 миллионов долларов.

Если брать эти цифры за основу, то бой Головкина и «Канело» уже сейчас входит в тройку самых доходных по продаже билетов в Неваде. Это на десять миллионов больше, чем собрал бой Флойда Мейвезера-младшего с Альваресом (14 сентября 2013). Первое место занимает поединок все того же Мейвезера с Мэнни Пакьяо (5 мая 2015), который продал билетов на 72,2 миллиона долларов.

Стоит отметить, что нужно дождаться официальных данных по бою между Мейвезером и ирландским ММА-бойцом Конором МакГрегором, который состоялся по правилам бокса 27 августа на арене T-Mobile. По словам самого Флойда, они побили рекорд поединка с Пакьяо, заработав на билетах порядка 80 миллионов евро.

Для Головкина это будет первый опыт выступления в Лас-Вегасе, тогда как «Канело» успел провести здесь уже девять боев. На кону их поединка будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс The Ring от мексиканца.

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