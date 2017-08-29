Бой Головкин — «Канело» стал вторым после поединка Мейвезер — Пакьяо по доходам от продажи билетов
Бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченный на 16 сентября, может стать одним из самых успешных по доходам от продажи билетов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
Ранее был озвучен доход от продажи билетов. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, организаторы боя заработали 30 миллионов долларов.
Если брать эти цифры за основу, то бой Головкина и «Канело» уже сейчас входит в тройку самых доходных по продаже билетов в Неваде. Это на десять миллионов больше, чем собрал бой Флойда
Стоит отметить, что нужно дождаться официальных данных по бою между Мейвезером и ирландским
Для Головкина это будет первый опыт выступления в
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