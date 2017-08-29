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29 августа 2017, 12:07 | Бокс | Sports.kz

Шарипова получила сертификат о вхождении в Казахстанскую книгу рекордов

Сегодня — день рождения Фирузы Шариповой, чемпионки мира по версиям WIBA и WBU. Во время записи программы «В гостях у «Qazsport» Фируза получила сертификат о том, что она вошла в Казахстанскую книгу рекордов, как первая женщина-спортсмен Республики Казахстан, ставшая чемпионкой мира по профессиональному боксу. Документ вручил представитель Казахстанской книги рекордов Куандык Кудайбергенов, сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Программа «В гостях у «Qazsport» с участием Шариповой выйдет в эфир в день запуска нового сезона на государственном спортивном телеканале — 1 сентября в 19:25.

В обновленной студии телеканала «Qazsport» ведущей Индире Бектеновой обладательница титула расскажет: с каким трудом ей достался чемпионский пояс, как имя Фируза мотивирует ее в сложных ситуациях и поделится своими целями.

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