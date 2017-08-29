Шарипова получила сертификат о вхождении в Казахстанскую книгу рекордов

Программа «В гостях у «Qazsport» с участием Шариповой выйдет в эфир в день запуска нового сезона на государственном спортивном телеканале — 1 сентября в 19:25.

В обновленной студии телеканала «Qazsport» ведущей Индире Бектеновой обладательница титула расскажет: с каким трудом ей достался чемпионский пояс, как имя Фируза мотивирует ее в сложных ситуациях и поделится своими целями.