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https://sport.mail.ru/news/boxing/30829418/
29 августа 2017, 11:55 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин и Альварес провели открытые тренировки в Лос-Анджелесе

Компания Golden Boy Promotions представила короткие видеоролики с открытых тренировок Сауля Альвареса и чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, состоявшихся 28 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Компания Golden Boy Promotions представила короткие видеоролики с открытых тренировок <span class=error>Сауля</span> Альвареса и чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия <span class=error>Головкина</span> состоявшихся 28 августа в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> (штат Калифорния США). Увеличить
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Поединок между этими боксёрами состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада. США).

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