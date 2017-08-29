Головкин и Альварес провели открытые тренировки в Лос-Анджелесе
Компания Golden Boy Promotions представила короткие видеоролики с открытых тренировок Сауля Альвареса и чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, состоявшихся 28 августа в
Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок между этими боксёрами состоится 16 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter