По информации BoxingScene.com, в рамках первого полусреднего веса состоится шестираундовый поединок между американцем Виктором Ортисом (6−0, 6 KO) и мексиканцем Сезаром Валензуэлой (7−1, 2 KO). Соперник украинского полусредневеса Сергея Богачука (4−0, 4 КО) по четырехрандовому бою пока не определен.

Также в андеркарте у Головкина и Альвареса запланирован женский поединок — олимпийская призерка Лондона-2012 американка Марлен Эспарза (2−0, 0 КО), выступающая в наилегчайшем весе, встретится с Танией Косме (5−6−1, 1 KO) из Мексики.

Ранее в андеркарт был добавлен бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA. За право обладать им поспорят пуэрториканский боксер Хесус Рохас (25−1−2 18 КО) и доминиканец Клаудио Марреро (22−1, 16 KO).

Все указанные бои не попадают под формат платных трансляций (PPV). Список участников PPV-андеркарта доступен здесь.

Между тем, стал известен доход от продажи билетов на вечер бокса Головкин — «Канело». Боксерам также полагается процент от продажи платных трансляций.