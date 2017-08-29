Названы пять новых участников вечера бокса Головкин — Альварес
Стали известны пять новых участников вечера бокса 16 сентября в
Лас-Вегасе на арене T-Mobile, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации BoxingScene.com, в рамках первого полусреднего веса состоится шестираундовый поединок между американцем Виктором Ортисом (6−0, 6 KO) и мексиканцем Сезаром Валензуэлой (7−1, 2 KO). Соперник украинского полусредневеса Сергея Богачука (4−0, 4 КО) по четырехрандовому бою пока не определен.
Также в андеркарте у Головкина и Альвареса запланирован женский поединок — олимпийская призерка Лондона-2012 американка Марлен Эспарза (2−0, 0 КО), выступающая в наилегчайшем весе, встретится с Танией Косме (5−6−1, 1 KO) из Мексики.
Ранее в андеркарт был добавлен бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA. За право обладать им поспорят пуэрториканский боксер Хесус Рохас (25−1−2 18 КО) и доминиканец Клаудио Марреро (22−1, 16 KO).
Все указанные бои не попадают под формат платных трансляций (PPV). Список участников
Между тем, стал известен доход от продажи билетов на вечер бокса Головкин — «Канело». Боксерам также полагается процент от продажи платных трансляций.
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