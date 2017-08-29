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https://sport.mail.ru/news/boxing/30828954/
29 августа 2017, 11:23 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший надеется, что Макгрегор не будет продолжать боксировать

Флойд Мейвезер-младший считает, что Конору Макгрегору не следует уходить из UFC в бокс.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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26 августа Флойд одержал досрочную победу над Макгрегором в дебютном для него боксёрском поединке.

«Конор Макгрегор — адский боец, и я хочу, чтобы он продолжал выступать в UFC, делать то, что у него лучше всего получается. Вам нужно понять, мне уже 40 лет и я не боксировал почти 800 дней. А он оставался активным, продолжал драться, активно тренироваться в боксёрском зале и в зале UFC.

Другие боксёры, эти молодые львы, они выбрасывают намного больше комбинаций, чем выбрасываю я. Я просто разбивал его защиту одиночными ударами. А молодые парни, которые выбрасывают намного больше комбинаций, остановят его гораздо раньше», — цитирует Мейвезера BoxingScene.
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