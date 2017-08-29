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29 августа 2017, 10:42 | Бокс | ТАСС

Федерация бокса России подала второй протест на судейство на ЧМ

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подала второй протест на судейство на чемпионате мира в немецком Гамбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В понедельник Федерация бокса России также подала протест на работу судей в поединке россиянина Петра Хамукова.

«Мы подали еще один протест — на судейство в поединке [Сергея] Собылинского. В AIBA говорят, что результат поединков изменить не могут. Но вчера подобная ситуация произошла со спортсменом из Казахстана. Будем разбираться», — сказал Кремлев.

Собылинский, выступающий в весовой категории до 69 кг, уступил в 1/8 финала турнира американцу Куинтону Рэндаллу. Поединок был остановлен из-за рассечения у российского боксера.

Чемпионат мира завершится в Гамбурге 2 сентября.
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