Федерация бокса России подала второй протест на судейство на ЧМ

В понедельник Федерация бокса России также подала протест на работу судей в поединке россиянина Петра Хамукова.

«Мы подали еще один протест — на судейство в поединке [Сергея] Собылинского. В AIBA говорят, что результат поединков изменить не могут. Но вчера подобная ситуация произошла со спортсменом из Казахстана. Будем разбираться», — сказал Кремлев.

Собылинский, выступающий в весовой категории до 69 кг, уступил в 1/8 финала турнира американцу Куинтону Рэндаллу. Поединок был остановлен из-за рассечения у российского боксера.

Чемпионат мира завершится в Гамбурге 2 сентября.