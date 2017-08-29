Новое противостояние Казахстана и Узбекистана, или что интересного будет в ¼ финала ЧМ по боксу

В ¼ болельщиков ждут сразу два острых казахо-узбекских противостояния. Кроме того, Абильхан Аманкул пройдет настоящую проверку на прочность от олимпийского чемпиона из Кубы. Подробнее о самых интересных четвертьфиналах в материале Vesti.kz.

Все семь казахстанских боксеров проведут свои четвертьфиналы в один день. Правда, в разных сессиях. На ринге будет «жарко». За это в программе соревновательного дня будут отвечать противостояния казахстанских и узбекистанских боксеров, которые превращаются в классику.

Только вот, чтобы увидеть два важных боя, болельщикам придется пожертвовать сном. В 01:00 по времени Астаны состоится первое дерби азиатских лидеров — Ерик Альжанов против Бектемира Меликузиева.

По горячим следам, боксеры встречались в финале чемпионата Азии-2017, который состоялся в Ташкенте. Тогда золотую медаль завоевал Меликузиев. Так что у Альжанова есть отличная возможность не только взять реванш, но и обеспечить себе «бронзу» ЧМ, полагающаяся за выход в полуфинал. Встреча состоится в рамках весовой категории до 81 килограмма.

Спустя почти 40 минут после этого поединка, на ринге встретятся еще одни непримиримые друзья. Тяжеловесы Камшыбек Кункабаев и Баходир Жалолов также разбирались в финале ЧА. Казахстаней в мае уступил Жалолову, став серебряным призером. Однако, общий счет пока остается за Кункабаевым — 2:1. В этом году казахстанский боксер уже побеждал Баходира в рамках Всемирной серии бокса (WSB).

Тяжелейший бой ждет Абильхана Аманкула. Против него выйдет кубинец Арлен Лопес, который за последнее время выиграл все, что мог. На его счету золотые медали чемпионата мира-2015, Олимпиады в Рио, Панамериканских игр. В общем, кубинец устроит настоящую проверку Аманкулу. Поединок в рамках весовой категории до 75 килограммов начнется в 21:00 по Астане.

В предыдущем раунде Кайрат Ералиев одержал одну из самых красивых побед в своей карьере. И наряду с тем мастерством, которое он показал в бою, не менее нужная и сама победа. Соперником Ералиева был олимпийский призер Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана, который являлся первым номером на этом ЧМ.

Боксер превратился в одного из фаворитов турнира. И будет интересно, насколько сильно Ералиев поймал кураж, который легко может его погнать вперед к золотой медали. В четвертьфинале он встретится с хозяином ринга Омаром Эль-Хагом. Начало поединка в весовой категории до 56 килограммов в 19:40.

В свою очередь в 19:20 будет биться Жомарт Ержан против россиянина Василия Егорова (весовая категория до 49 килограммов), в 21:40 Василий Левит выйдет против австралийца Джейсона Уотли (до 91 килограмма), а «спасенный» Абылайхан Жусупов в 00:40 встретится с венесуэльцем Габриэлем Местре Пересом (до 69 килограммов).

Фото Данияра Майлыбаева©.