Озвучен доход от продажи билетов на бой Головкин — «Канело»
Стал известен доход от продажи билетов на вечер бокса 16 сентября в
Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, на это событие действительно распроданы все билеты. Доход организаторов боя от продажи «квитков» составляет 30 миллионов долларов.
Официально о распродаже всех билетов промоутерские компании Golden Boy и K-2 Promotions, ведущие дела Альвареса и Головкина соответственно, объявили еще в июле. При этом сам бой был анонсирован в начале мая.
Ранее Григорий Стангрит предполагал о том, что организаторы только на билетах боя Головкин — Альварес могут заработать более 20 миллионов долларов: «Я так понимаю, что если на бой Головкин — “Канело” распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более 20 миллионов долларов».
Также сформирован андеркарт вечера бокса Головкин — Альварес для показа на PPV (платные трансляции), процент от продажи которых также пойдет боксерам.
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