По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, на это событие действительно распроданы все билеты. Доход организаторов боя от продажи «квитков» составляет 30 миллионов долларов.

Официально о распродаже всех билетов промоутерские компании Golden Boy и K-2 Promotions, ведущие дела Альвареса и Головкина соответственно, объявили еще в июле. При этом сам бой был анонсирован в начале мая.

Ранее Григорий Стангрит предполагал о том, что организаторы только на билетах боя Головкин — Альварес могут заработать более 20 миллионов долларов: «Я так понимаю, что если на бой Головкин — “Канело” распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более 20 миллионов долларов».

Также сформирован андеркарт вечера бокса Головкин — Альварес для показа на PPV (платные трансляции), процент от продажи которых также пойдет боксерам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Promoters refute <a href="https://twitter.com/LEllerbe">@LEllerbe</a> talk that 4,000 tix to be put for public sale on <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> <a href="https://twitter.com/Canelo">@Canelo</a> fight, say it's sold out, $30 million gate.</p>— Lance Pugmire (@latimespugmire) <a href="https://twitter.com/latimespugmire/status/902272385151188992">28 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>