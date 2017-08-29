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https://sport.mail.ru/news/boxing/30827528/
29 августа 2017, 9:54 | Бокс | Vesti.kz

Озвучен доход от продажи билетов на бой Головкин — «Канело»

Стал известен доход от продажи билетов на вечер бокса 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, на это событие действительно распроданы все билеты. Доход организаторов боя от продажи «квитков» составляет 30 миллионов долларов.

Официально о распродаже всех билетов промоутерские компании Golden Boy и K-2 Promotions, ведущие дела Альвареса и Головкина соответственно, объявили еще в июле. При этом сам бой был анонсирован в начале мая.

Ранее Григорий Стангрит предполагал о том, что организаторы только на билетах боя Головкин — Альварес могут заработать более 20 миллионов долларов: «Я так понимаю, что если на бой Головкин — “Канело” распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более 20 миллионов долларов».

Также сформирован андеркарт вечера бокса Головкин — Альварес для показа на PPV (платные трансляции), процент от продажи которых также пойдет боксерам.

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