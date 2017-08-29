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29 августа 2017, 9:19 | Бокс | Р-Спорт

Showtime возместит потери зрителям, не сумевшим увидеть бой Мэйуэзер — Макгрегор

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Американский канал Showtime возместит потери зрителям, не сумевшим посмотреть в прямом эфире бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором из-за технических сбоев.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Начало поединка было отложено примерно на десять минут из-за техническим проблем с частными платными трансляциями боя. Стоимость одной трансляции составляла 99,99 доллара. Один из зрителей, не увидевших бой в прямом эфире, подал иск к Showtime, требуя денежную компенсацию.

«Мы получили очень ограниченное число жалоб. Мы внимательно их изучим и соответствующе отреагируем на них», — заявил старший вице-президент по коммуникациям Showtime Sports Крис Деблазио, которого цитирует Variety.

Сбои с платными трансляциями возникли также у обладателей UFC Fight Pass. Представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявили, что рассмотрят каждый запрос от зрителей на возврат средств.

По данным компании Irdeto, занимающейся охраной контента, около 2,9 миллиона человек решили обратиться к пиратским сайтам для просмотра боя Мэйуэзер — Макгрегор.

После боя Мэйуэзер сообщил, что поединок с Макгрегором побил рекорд по сбору от частных платных трансляций, сумма составила более 80 миллионов долларов.
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