Showtime возместит потери зрителям, не сумевшим увидеть бой Мэйуэзер — Макгрегор
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Американский канал Showtime возместит потери зрителям, не сумевшим посмотреть в прямом эфире бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором из-за технических сбоев.
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Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Начало поединка было отложено примерно на десять минут
«Мы получили очень ограниченное число жалоб. Мы внимательно их изучим и соответствующе отреагируем на них», — заявил старший
Сбои с платными трансляциями возникли также у обладателей UFC Fight Pass. Представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявили, что рассмотрят каждый запрос от зрителей на возврат средств.
По данным компании Irdeto, занимающейся охраной контента, около 2,9 миллиона человек решили обратиться к пиратским сайтам для просмотра боя Мэйуэзер — Макгрегор.
После боя Мэйуэзер сообщил, что поединок с Макгрегором побил рекорд по сбору от частных платных трансляций, сумма составила более 80 миллионов долларов.
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