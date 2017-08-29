Головкин: Что я думаю о бое Мейвезер — МакГрегор? Да, ничего. Я не смотрел его
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признался, что не смотрел бой между
экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором.
Их поединок состоялся утром 27 августа в
«Что я думаю о бое Мейвезер — МакГрегор? Да, ничего не думаю, если честно. Я смотрю HBO 24 часа в сутки (прим. — бой транслировался на Showtime). Так что извините. Может быть на следующей неделе я его посмотрю», — заявил Головкин в интервью Fight Hub TV на открытой тренировке в
Ранее казахстанец критиковал МакГрегора за его бой против
Напомним, Головкину на этой же арене 16 сентября предстоит провести защиту титулов против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). СМИ восхитились физической формой мексиканца, который также провел открытую тренировку в
На вечере бокса Головкин — «Канело» ожидается аншлаг, так все все билеты были распроданы. Сформирован андеркарт для показа на PPV (платные трансляции).
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