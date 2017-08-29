Их поединок состоялся утром 27 августа в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. Мейвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде. Событие прошло без аншлага, собрав меньше 15 тысяч зрителей. При этом доход организаторов оценивается в 600 миллионов долларов.

«Что я думаю о бое Мейвезер — МакГрегор? Да, ничего не думаю, если честно. Я смотрю HBO 24 часа в сутки (прим. — бой транслировался на Showtime). Так что извините. Может быть на следующей неделе я его посмотрю», — заявил Головкин в интервью Fight Hub TV на открытой тренировке в Лос-Анджелесе.

Ранее казахстанец критиковал МакГрегора за его бой против Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО). Головкин называл его комедийным шоу, а не настоящим спортом.

Напомним, Головкину на этой же арене 16 сентября предстоит провести защиту титулов против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). СМИ восхитились физической формой мексиканца, который также провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе.

На вечере бокса Головкин — «Канело» ожидается аншлаг, так все все билеты были распроданы. Сформирован андеркарт для показа на PPV (платные трансляции).