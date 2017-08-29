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https://sport.mail.ru/news/boxing/30826398/
29 августа 2017, 9:50 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: Головкин не хочет отдавать свои пояса. И что важно, я снова вижу искру в его глазах

Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что доволен настроем своего подопечного на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Геннадий не хочет отдавать свои пояса, пока его не подтолкнут до той точки, где у него уже не будет выбора.

Но предстоящий бой очень важен для бокса, для нас и для самого «Канело». Это тот поединок, о котором просили мы и публика. Бой, о котором просил сам Triple G. И что важно, я снова вижу искру в глазах Головкина, — цитирует Санчеса Boxingscene.com.

Накануне Головкин и Альварес провели открытую тренировку в Лос-Анджелесе. СМИ даже восхитились физической формой «Канело». В одном из интервью казахстанец заявил, что бокс может гордиться этим поединком, а мексиканец выразил уверенность, что их битва войдет в историю.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие Головкину, а также звание линейного чемпиона и чемпионский пояс журнала The Ring от «Канело». Сформирован андеркарт для показана на PPV (платные трансляции).

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Головкин назвал бой с Альваресом гордостью бокса

Головкин назвал бой с Альваресом гордостью бокса

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) на открытой тренировке в Лос-Анджелесе заявил, что его поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) — тот бой, которым бокс может гордиться.
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