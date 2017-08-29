Абель Санчес: Головкин не хочет отдавать свои пояса. И что важно, я снова вижу искру в его глазах
Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что доволен настроем своего подопечного на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
«Геннадий не хочет отдавать свои пояса, пока его не подтолкнут до той точки, где у него уже не будет выбора.
Но предстоящий бой очень важен для бокса, для нас и для самого «Канело». Это тот поединок, о котором просили мы и публика. Бой, о котором просил сам Triple G. И что важно, я снова вижу искру в глазах Головкина, — цитирует Санчеса Boxingscene.com.
Накануне Головкин и Альварес провели открытую тренировку в
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет в
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