Абель Санчес: Головкин не хочет отдавать свои пояса. И что важно, я снова вижу искру в его глазах

«Геннадий не хочет отдавать свои пояса, пока его не подтолкнут до той точки, где у него уже не будет выбора.

Но предстоящий бой очень важен для бокса, для нас и для самого «Канело». Это тот поединок, о котором просили мы и публика. Бой, о котором просил сам Triple G. И что важно, я снова вижу искру в глазах Головкина, — цитирует Санчеса Boxingscene.com.

Накануне Головкин и Альварес провели открытую тренировку в Лос-Анджелесе. СМИ даже восхитились физической формой «Канело». В одном из интервью казахстанец заявил, что бокс может гордиться этим поединком, а мексиканец выразил уверенность, что их битва войдет в историю.