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https://sport.mail.ru/news/boxing/30826234/
29 августа 2017, 9:38 | Бокс | Vesti.kz

Головкин назвал бой с Альваресом гордостью бокса

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) на открытой тренировке в Лос-Анджелесе заявил, что его поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) — тот бой, которым бокс может гордиться.

Чемпион мира по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) на открытой тренировке в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> заявил что его поединок с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) — тот бой которым бокс может гордиться. Увеличить
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«Это бой, которым бокс может гордиться. Самый значимый поединок. Бой для истории, будет настоящая мексиканская битва. Все будут помнить этот бой. «Канело» — номер один в Мексике, в стране, известной и другими великими бойцами.

«Канело» выглядел хорошо и сильным в своих последних боях. Вот почему мы так много работали в тренировочном лагере. Мы работали над некоторыми новыми вещами. Это мой самый большой бой. Я упорно трудился, чтобы стать чемпионом мира. Я много работал с Абелем Санчесом, чтобы оставаться чемпионом.

Фанаты просили эту битву годами. Мы собираемся показать великий бой. Я очень рад, что я наконец-то проведу бой в Лас-Вегасе, но еще больше я взволнован тем фактом, что он будет против «Канело». Энергия будет запредельной. Позвольте мне повторить — это бой, которым бокс может гордиться, — цитирует Головкина Boxingnews24.com.

Ранее Альварес также выразил уверенность, что их битва с Головкиным станет одним одним из величайших боев в истории бокса.

Мексиканец добавил, что GGG — самый опасный противник в его карьере, но он готов к этому.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие Головкину, а также звание линейного чемпиона и чемпионский пояс журнала The Ring от «Канело».

Также сформирован андеркарт, который будет показан через систему платных трансляций (PPV).

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Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что доволен настроем своего подопечного на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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