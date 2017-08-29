Головкин назвал бой с Альваресом гордостью бокса
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) на открытой тренировке в
Лос-Анджелесе заявил, что его поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) — тот бой, которым бокс может гордиться.
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«Это бой, которым бокс может гордиться. Самый значимый поединок. Бой для истории, будет настоящая мексиканская битва. Все будут помнить этот бой. «Канело» — номер один в Мексике, в стране, известной и другими великими бойцами.
«Канело» выглядел хорошо и сильным в своих последних боях. Вот почему мы так много работали в тренировочном лагере. Мы работали над некоторыми новыми вещами. Это мой самый большой бой. Я упорно трудился, чтобы стать чемпионом мира. Я много работал с Абелем Санчесом, чтобы оставаться чемпионом.
Фанаты просили эту битву годами. Мы собираемся показать великий бой. Я очень рад, что я
Ранее Альварес также выразил уверенность, что их битва с Головкиным станет одним одним из величайших боев в истории бокса.
Мексиканец добавил, что GGG — самый опасный противник в его карьере, но он готов к этому.
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет в
Также сформирован андеркарт, который будет показан через систему платных трансляций (PPV).
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