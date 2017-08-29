Мейвезер и Макгрегор задали тренд

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Сама идея провести поединок между боксером и представителем единоборств не нова. В 2009-м бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в супертяжелом весе Рэй Мерсер встречался с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Тимом Сильвией. Дело было на турнире Adrenaline MMA 3: Bragging Rights и бой проходил по правилам ММА. Несмотря на это, боксер Мерсер, которому на тот момент было уже 48 лет, довольно быстро отправил противника в глубокий нокаут.

Годом позже бились 5-кратный чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Ренди Кутюр и 12-кратный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Джеймс Тони. Здесь, как и в поединке Мейвезера с Макгрегором, тоже звучали угрозы расправы и всякие традиционные гадости в адрес друг друга, но такого ажиотажа бой вокруг себя не вызвал. Причина довольно проста — в его раскрутку не было вложено столько сил и денег, сколько в «разогрев» встречи Флойда с Конором.

Промотур, инстаграм-баттл, многочисленные анонсы обеспечили поединку огромную аудиторию. Организаторы планируют заработать более 600 миллионов долларов. При этом специалисты признают, спортивная ценность у поединка — нулевая. Это шоу. Это было очевидно даже по объятиям соперников после остановки боя. Ребята обнялись, словно актеры в театре после спектакля. Но надо сказать, что эта пьеса была на редкость хорошо срежиссирована. Поэтому и вызвала интерес у звезд шоу-бизнеса, политики и даже домохозяек.

— Будут громкие последствия, — прокомментировал коммерческий итог поединка известный промоутер Владимир Хрюнов. — Наверняка кто-то еще попробует с кем-то встретиться в подобном формате. Ведь действительно следует двигаться в сторону вещей, которые расширяют аудиторию и притягивают внимание. Сейчас уже банально тяжело собрать зал на обычный боксерский поединок. Людям нужна история, нужна интрига.

Похоже, формат шоу может в скором времени стать основным способом выживания для всего спорта.

ВЕСЬ МИР — НЕСПОРТИВНАЯ СТРАНА

Исследования последних двух лет показывают стабильное и неуклонное падение интереса к самым разным видам спорта. Издание Huffington Post рапортует о том, что американцы стали меньше интересоваться гольфом, футболом и даже бейсболом. The Guardian прослеживает ту же тенденцию в волейболе, теннисе и гольфе. Не лучшим образом себя чувствует и «Формула-1». Единственные дисциплины, которым удается не только держаться на плаву, но и расти, — это североамериканские НБА с НХЛ и футбол (особенно английская премьер-лига).

Спасти ситуацию можно либо при помощи медийных личностей, либо за счет ярких событий.

С личностями есть несколько небольших проблем: во-первых, знаковая фигура в спорте либо есть, либо нет. Производство Фелпсов, Вудсов и даже Спиридоновых на поток не поставишь. А во-вторых, с неординарными личностями непросто: они не всегда имеют положительный имидж, порой скандалят, не всегда вписываются в образ душки и примера для подражания.

Выход второй — придумать шоу. Его предметом может быть что угодно и кто угодно. Главное, чтобы было интересно.

1997 год, 20 лет назад. Второй матч между чемпионом мира Гарри Каспаровым и компьютером Deep Blue. Вот лишь некоторые из афиш и газетных обложек, предварявших то событие: «Человек против компьютера. Реванш», «Компьютер может стать умнее. А человек?» (издание The Weekly Standart намекало на слова генерального директора IBM о значительном усовершенствовании компьютерной программы), «Может ли компьютер стать умнее человека?». Согласитесь, звучало эпохально. За суперпоединком в итоге по всему миру следило почти 150 миллионов человек, а рыночная стоимость IBM после победы Deep Blue взлетела на 11 миллиардов долларов.

ОГОНЬ, ВОДА И ИНСТАГРАМ

Сегодня афиш и телевизионных роликов уже недостаточно. Искушенного блокбастерами, онлайн-играми и социальными сетями зрителя теперь не удивить философскими вопросами, пусть и вселенского масштаба. Нужно зрелище, шоу.

И здесь международные федерации стараются изо всех сил. Смешанные форматы соревнований, где могут быть задействованы и мужчины и женщины. Например, эстафеты в легкой атлетике и биатлоне, смешанные дуэты в синхронном плавании.

Мужская художественная гимнастика и женский бейсбол — все это делается не только ради восхваляемого МОК гендерного равенства, но и для привлечения новых зрителей. Новые зрители — это новые спонсоры и в конечном счете деньги.

С той же целью традиционные виды спорта переносят на необычные площадки: волейбол — на снег, футбол — в болото, самбо — на песок.

Чем необычнее идея и чем ярче раскрутка, тем лучше это работает. Состязание Майкла Фелпса и акулы собрало в интернете на различных ресурсах несколько десятков миллионов зрителей, при том что продолжительность видео не превышает минуты. И тут же появились аналогичные идеи: Усэйн Болт против гепарда, Мария Ласицкене в состязании с кенгуру. И пусть спортсмены пока смотрят на все эти идеи со скепсисом — мол, несерьезно. Но, увы, серьезное сегодня стремительно теряет телевизионные рейтинги.

В моде простота и краткость — много эмоций, быстро и доступно. Другое не будет продаваться. А без интереса со стороны бизнеса и крупных спонсоров любое мероприятие даже мирового масштаба довольно быстро превращается в первенство водокачки.