Мейвезер и Макгрегор задали тренд
В воскресенье состоялся супербой между знаменитым боксером Флойдом Мейвезером и звездой ММА Конором Макгрегором. Смешивать разные виды спорта вошло в моду давно — чего только не придумывают, чтобы расширить аудиторию и заработать.
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Сама идея провести поединок между боксером и представителем единоборств не нова. В 2009-м бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в супертяжелом весе Рэй Мерсер встречался с
Годом позже бились 5-кратный чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Ренди Кутюр и 12-кратный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Джеймс Тони. Здесь, как и в поединке Мейвезера с Макгрегором, тоже звучали угрозы расправы и всякие традиционные гадости в адрес друг друга, но такого ажиотажа бой вокруг себя не вызвал. Причина довольно проста — в его раскрутку не было вложено столько сил и денег, сколько в «разогрев» встречи Флойда с Конором.
Промотур,
— Будут громкие последствия, — прокомментировал коммерческий итог поединка известный промоутер Владимир Хрюнов. — Наверняка
Похоже, формат шоу может в скором времени стать основным способом выживания для всего спорта.
ВЕСЬ МИР — НЕСПОРТИВНАЯ СТРАНА
Исследования последних двух лет показывают стабильное и неуклонное падение интереса к самым разным видам спорта. Издание Huffington Post рапортует о том, что американцы стали меньше интересоваться гольфом, футболом и даже бейсболом. The Guardian прослеживает ту же тенденцию в волейболе, теннисе и гольфе. Не лучшим образом себя чувствует и «Формула-1». Единственные дисциплины, которым удается не только держаться на плаву, но и расти, — это североамериканские НБА с НХЛ и футбол (особенно английская премьер-лига).
Спасти ситуацию можно либо при помощи медийных личностей, либо за счет ярких событий.
С личностями есть несколько небольших проблем:
Выход второй — придумать шоу. Его предметом может быть что угодно и кто угодно. Главное, чтобы было интересно.
1997 год, 20 лет назад. Второй матч между чемпионом мира Гарри Каспаровым и компьютером Deep Blue. Вот лишь некоторые из афиш и газетных обложек, предварявших то событие: «Человек против компьютера. Реванш», «Компьютер может стать умнее. А человек?» (издание The Weekly Standart намекало на слова генерального директора IBM о значительном усовершенствовании компьютерной программы), «Может ли компьютер стать умнее человека?». Согласитесь, звучало эпохально. За суперпоединком в итоге по всему миру следило почти 150 миллионов человек, а рыночная стоимость IBM после победы Deep Blue взлетела на 11 миллиардов долларов.
ОГОНЬ, ВОДА И ИНСТАГРАМ
Сегодня афиш и телевизионных роликов уже недостаточно. Искушенного блокбастерами,
И здесь международные федерации стараются изо всех сил. Смешанные форматы соревнований, где могут быть задействованы и мужчины и женщины. Например, эстафеты в легкой атлетике и биатлоне, смешанные дуэты в синхронном плавании.
Мужская художественная гимнастика и женский бейсбол — все это делается не только ради восхваляемого МОК гендерного равенства, но и для привлечения новых зрителей. Новые зрители — это новые спонсоры и в конечном счете деньги.
С той же целью традиционные виды спорта переносят на необычные площадки: волейбол — на снег, футбол — в болото, самбо — на песок.
Чем необычнее идея и чем ярче раскрутка, тем лучше это работает. Состязание Майкла Фелпса и акулы собрало в интернете на различных ресурсах несколько десятков миллионов зрителей, при том что продолжительность видео не превышает минуты. И тут же появились аналогичные идеи: Усэйн Болт против гепарда, Мария Ласицкене в состязании с кенгуру. И пусть спортсмены пока смотрят на все эти идеи со скепсисом — мол, несерьезно. Но, увы, серьезное сегодня стремительно теряет телевизионные рейтинги.
В моде простота и краткость — много эмоций, быстро и доступно. Другое не будет продаваться. А без интереса со стороны бизнеса и крупных спонсоров любое мероприятие даже мирового масштаба довольно быстро превращается в первенство водокачки.
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