Геннадий Головкин: Мой бой с «Канело» — первый шаг к истории бокса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал после открытой тренировки в
Лас-Вегасе о месте его предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) в истории бокса, сообщает Sports.kz.
— Это большой бой не только для нас с «Канело», но и для всего бокса, для всего спорта. Было много великих боксеров, много великих боев — в том числе, и в Мексике. Наш поединок — это первый шаг к истории бокса, мы вернем боксу его позиции. Не пропустите его, это действительно настоящий бой! — сказал Головкин.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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