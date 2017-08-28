— Это большой бой не только для нас с «Канело», но и для всего бокса, для всего спорта. Было много великих боксеров, много великих боев — в том числе, и в Мексике. Наш поединок — это первый шаг к истории бокса, мы вернем боксу его позиции. Не пропустите его, это действительно настоящий бой! — сказал Головкин.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.