Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30824856/
28 августа 2017, 23:52 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Мой бой с «Канело» — первый шаг к истории бокса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал после открытой тренировки в Лас-Вегасе о месте его предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) в истории бокса, сообщает Sports.kz.

 — Это большой бой не только для нас с «Канело», но и для всего бокса, для всего спорта. Было много великих боксеров, много великих боев — в том числе, и в Мексике. Наш поединок — это первый шаг к истории бокса, мы вернем боксу его позиции. Не пропустите его, это действительно настоящий бой! — сказал Головкин.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

СМИ считают, что Головкин боится Макгрегора

СМИ считают, что Головкин боится Макгрегора

Журналист Fightful.com Шон Росс Сапп предложил казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) встретиться на ринге с чемпионом UFC Конором Макгрегором, который вчера дебютировал в профессиональном боксе в бою с Флойдом Мэйвезером-младшим (50−0, 27 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

Фроч рассказал, почему в свое время передумал драться с Головкиным

Трансляция чемпионата мира-2017 с участием казахстанских боксеров 28 августа

Судьи пересмотрели решение в пользу Жусупова, казахстанец проходит в четвертьфинал чемпионата мира-2017