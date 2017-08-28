Ерик Альжанов пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2017
Первый поединок на чемпионате мира по боксу в Гамбурге в предварительном раунде весовой категории до 81 килограмма провел казахстанец Ерик Альжанов, пишет Sports.kz.
Его соперником стал австралиец Клэй Уотерман. Казахстанец был сильнее и победил — 5:0. Следующий бой Альжанов проведет в четвертьфинале турнира завтра.
Ранее в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг),
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