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https://sport.mail.ru/news/boxing/30824399/
28 августа 2017, 22:15 | Бокс | Sports.kz

Ерик Альжанов пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2017

Первый поединок на чемпионате мира по боксу в Гамбурге в предварительном раунде весовой категории до 81 килограмма провел казахстанец Ерик Альжанов, пишет Sports.kz.

Его соперником стал австралиец Клэй Уотерман. Казахстанец был сильнее и победил — 5:0. Следующий бой Альжанов проведет в четвертьфинале турнира завтра.

Ранее в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг),

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