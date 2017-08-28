СМИ считают, что Головкин боится Макгрегора
Журналист Fightful.com Шон Росс Сапп предложил казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) встретиться на ринге с чемпионом UFC Конором Макгрегором, который вчера дебютировал в профессиональном боксе в бою с Флойдом
Мэйвезером-младшим (50−0, 27 КО), сообщает Sports.kz.
«За десять раундов Макгрегор нанес больше ударов Мэйвезеру, чем “Канело”. Макгрегор — GGG — вот это настоящий бой! Но GGG не проявляет интереса к этому поединку — слишком боится», — написал Росс Сапп.
Напомним, бой Мэйвезер — Макгрегор завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.
Что касается Головкина, то он вернется на ринг 16 сентября и проведет бой в
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