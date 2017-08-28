СМИ считают, что Головкин боится Макгрегора

«За десять раундов Макгрегор нанес больше ударов Мэйвезеру, чем “Канело”. Макгрегор — GGG — вот это настоящий бой! Но GGG не проявляет интереса к этому поединку — слишком боится», — написал Росс Сапп.



Напомним, бой Мэйвезер — Макгрегор завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.



Что касается Головкина, то он вернется на ринг 16 сентября и проведет бой в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).