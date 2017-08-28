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https://sport.mail.ru/news/boxing/30824048/
28 августа 2017, 22:02 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Головкин боится Макгрегора

Журналист Fightful.com Шон Росс Сапп предложил казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) встретиться на ринге с чемпионом UFC Конором Макгрегором, который вчера дебютировал в профессиональном боксе в бою с Флойдом Мэйвезером-младшим (50−0, 27 КО), сообщает Sports.kz.

«За десять раундов Макгрегор нанес больше ударов Мэйвезеру, чем “Канело”. Макгрегор — GGG — вот это настоящий бой! Но GGG не проявляет интереса к этому поединку — слишком боится», — написал Росс Сапп.

Напомним, бой Мэйвезер — Макгрегор завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.

Что касается Головкина, то он вернется на ринг 16 сентября и проведет бой в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).

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