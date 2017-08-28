Дана Уайт: Не хочу, чтобы бойцы ММА участвовали в боксе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, бой Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор был уникальным.

— Не хочу думать о том, чтобы остальные парни проводили боксерские матчи, — приводит BoxingScene слова Уайта. — Это была встреча двух суперзвезд. Это шло от фанатов к прессе, а потом уже к нам. Это особенное и редкое событие, которое не хочется повторять.