Дана Уайт: Не хочу, чтобы бойцы ММА участвовали в боксе
Глава UFC Дана Уайт отметил, что не хотел бы еще одного поединка между профессиональным боксером и бойцом ММА.
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© AFP 2017
По его словам, бой Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор был уникальным.
— Не хочу думать о том, чтобы остальные парни проводили боксерские матчи, — приводит BoxingScene слова Уайта. — Это была встреча двух суперзвезд. Это шло от фанатов к прессе, а потом уже к нам. Это особенное и редкое событие, которое не хочется повторять.
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