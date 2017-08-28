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28 августа 2017, 20:33 | Бокс | Спорт-Экспресс

Дана Уайт: Не хочу, чтобы бойцы ММА участвовали в боксе

Глава UFC Дана Уайт отметил, что не хотел бы еще одного поединка между профессиональным боксером и бойцом ММА.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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По его словам, бой Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор был уникальным.

— Не хочу думать о том, чтобы остальные парни проводили боксерские матчи, — приводит BoxingScene слова Уайта. — Это была встреча двух суперзвезд. Это шло от фанатов к прессе, а потом уже к нам. Это особенное и редкое событие, которое не хочется повторять.
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