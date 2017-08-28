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https://sport.mail.ru/news/boxing/30822901/
28 августа 2017, 19:00 | Бокс | Sports.kz

Кункабаев победил хозяина ринга и сразится с узбеком Джалоловым

Первый поединок на чемпионате мира по боксу в Гамбурге в предварительном раунде весовой категории свыше 91 килограмма провел казахстанец Камшыбек Кункабаев, пишет Sports.kz.

Его соперником выступил немец Макс Келлер. Казахстанец несколько раз жестко приложился по сопернику и в итоге победил — 5:0. В четвертьфинале, который состоится завтра, соперником Кункабаева станет узбек Баходир Джалолов.

Ранее в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Василий Левит (91 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг), Адилет Курметов (60 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг).

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