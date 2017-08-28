Судьи пересмотрели решение в пользу Жусупова, казахстанец проходит в четвертьфинал чемпионата мира-2017

Казахстанская сторона добилась пересмотра решения, согласно которому бой выиграл итальянец из-за рассечения у казахстанца. Поскольку на момент остановки боя в счете вел Жусупов, потребовался дополнительный осмотр нашего спортсмена. Он показал, что рассечение было незначительным и бой можно было не останавливать. Таким образом, победа присуждена Жусупову.



Ранее в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Василий Левит (91 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг), Адилет Курметов (60 кг) и Бекдаулет Ибрагимов (64 кг).