Названы сроки возвращения Фирузы Шариповой на ринг

«Ориентировочно мы планируем следующий бой на ноябрь. Этот бой будет, скорее всего, в другой весовой категории. Это будет либо бельгийка — 59 килограммов, либо Светлана Кулакова — 63,5 килограмма. То есть, это пока две основные соперницы, с которыми мы бы хотели встретиться», — сказал С. Завилевский.

По его словам, бой может состояться в родном городе Фирузы — Таразе, или в Алматы, или в Астане. Если Шарипова будет боксировать с соперницей из Бельгии, то может стать чемпионкой мира сразу в двух весовых категориях. Если же бой состоится со Светланой Кулаковой из России, то на кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBO.

Менеджер отметил, что Ф. Шарипова уже вошла в ТОП-15 мирового рейтинга. Ей поступило предложение провести бой в Париже против французской спортсменки.

В свою очередь, Фируза Шарипова отметила, что хочет боксировать с сильнейшими соперницами, чтобы завоевывать новые титулы и объединять их, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира.

Напомним, 26 августа в рамках вечера бокса на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 Фируза Шарипова провела титульный бой против Милены Колчевой из Болгарии и одержала победу, став первой девушкой из Казахстана, ставшей чемпионкой мира на профессиональном ринге. Ф. Шарипова является чемпионкой по версиям WIBA и WBU в легком весе.