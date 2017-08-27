Василий Левит избил бразильца на старте чемпионата мира-2017
В предварительном раунде чемпионата мира по боксу в Гамбурге свой первый бой весовой категории до 91 килограмма провел казахстанец Василий Левит, пишет Sports.kz.
Его соперником был бразилец Жуан Гонсалвеш. Левит смог показать свой уровень и уверенно победил — 5:0. Следующий бой казахстанец проведет в четвертьфинале во вторник.
Ранее в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг), Адилет Курметов (60 кг) и Бекдаулет Ибраггимов (64 кг).
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