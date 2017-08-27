Эклектика в Лас-Вегасе

СВОЯ КОЛОНКА

Владимир ХРЮНОВ

Главный результат этого боя — огромный стимул заниматься единоборствами. Встретились две звезды: одна уже давно существующего вида спорта, бокса, другая — фактически из нового явления, смешанных единоборств. Это пример для любого молодого человека, что можно в пределах одной жизни в один момент заняться единоборствами и стать такой звездой как Макгрегор и что можно заниматься боксом с детства и стать такой суперзвездой как Мейвезер. Думаю, что число желающих заниматься теперь увеличилось кратно. Самый большой результат этого боя для зрителей не столько спортивный, сколько мотивационный.

КОНОР НЕ СПРАВИЛСЯ С ФОРМАТОМ

Макгрегор показал, что он взялся не из ниоткуда, у него достаточно рефлексов для боксера. В отдельные моменты он это продемонстрировал. К счастью, бой не перешел в драку, чего ждали многие, это был поединок двух бойцов. Единственное отличие заключалось в самом виде спорта, в боксе, где есть специальная выносливость — это то, что подвело Конора. Ирландец наносил удары, создавал моменты, но проигрывал в рефлексах. Флойд чувствовал удары в сантиметрах от себя.

С другой стороны, удалось смешать невозможное — круглое с горячим, объединить огромные аудитории! Эклектика — это то, что в мировом шоу-бизнесе всегда приносило максимальный успех. Здесь следует только аплодировать организаторам, можно их поздравить — это большой успех! Думаю, это будет толчком для дальнейших событий — в том числе и у нас в стране. Люди будут покушаться на что-то подобное, потому что глаз уже замылился. Должен был произойти какой-то толчок, и этот ядерный взрыв, который случился в Лас-Вегасе, своими колебаниями изменит что-то в индустрии.

Нужно обратить внимание на то, насколько неудобно было в начале этого поединка Мейвезеру. Второй раунд целиком выиграл Макгрегор — прежде всего тем, что бил с непонятных траекторий в непонятные моменты. Это было очень неудобно американцу, ощущалось даже некое смятение, что же будет дальше. Неудобным было для Мейвезера и то, что он был вынужден чуть ли не впервые в жизни работать первым номером, когда ирландец потянул его на себя. Существовавшее в ринге неудобство было создано в маленьких деталях, которые остались за пределом внимания обыкновенного зрителя. Но оно существовало и для Макгрегора, который с момента взвешивания существенно набрал массу, и уж точно ему бы больше подошли перчатки в 10 унций. Но Атлетическая комиссия пошла на одобрение 8-унцовых, и это предопределило определенное преимущество для Мейвезера.

Поверьте, для Макгрегора огромный стресс оказаться в такой формуле боя, когда ты не просто что-то должен делать руками, а именно концентрироваться на протяжении 12-ти трехминутных отрезков. Это совсем не похоже на пять раундов по пять минут в ММА. Попробуйте что-то делать в таком темпе — три минуты, затем минута отдыха и повторить: к шестому раунду повышается температура тела, а слух, зрение и рефлексы слабеют. Думаю, это ощущение было слишком необычным для Макгрегора. И причина нокаута была не столько в том, что он напропускал ударов. Он, прежде всего, не справился с этими ощущениями от нового для него формата.

ЛУЧШИЙ ПОЕДИНОК ДЛЯ ЗАРАБОТКА

Как шутит сайт boxrec, они получили 1999-го боксера, который проиграл в своем дебютном бою. Но на самом деле мы все получили нечто большее — думаю, что последствия будут большими. Будут громкие последствия, наверняка кто-то еще попробует с кем-то встретиться в подобном формате. Ведь действительно следует двигаться в сторону вещей, которые расширяют аудиторию и притягивают внимание. Сейчас уже банально тяжело собрать зал на обычный боксерский поединок. Людям нужна история, нужна интрига.

Думаю, что ни один человек, который этого боя ждал, не разочаровался, никто не закричит «верните мои деньги», никто не чувствует себя обманутым. Было на самом деле классно видеть все это. Хотя, конечно же, с натяжкой можно назвать это пятидесятым боем Мейвезера, но поскольку у него приоритет в его имени — The Money, с точки зрения добычи денег это его лучший поединок из всех.

С точки зрения организации все было блестяще. Особенно на западном рынке — думаю, там одни из самых больших продаж на платном телевидении. Даже ржавый британец Нэйтан Клеверли дал сигнал соотечественникам приближаться к экранам. Думаю, что это тоже большая победа промоутера Эдди Хирна. Было бы у нас платное телевидение, думаю, эти двое заехали бы и к нам. Трансляция побила все рекорды. Наверное, и у нас миллиона 2−3 долларов можно было бы собрать. Появление платного телевидения у нас возможно. Считаю, должны быть изменения на рынке для этого, и предпосылки к этому есть. В том числе и техническая платформа. Когда у бесплатного телевидения пропадет монополия, ситуация будет меняться.

Теперь будет нужно платить существенно больше за возможность увидеть Конора Макгрегора в октагоне. Следующий бой — не важно, кто будет соперник — будет однозначно бить рекорд продаж UFC. Цирк с главным артистом Макгрегором сейчас празднует свое новое рождение. Он ничуть не потерял от этого поражения. Только подумайте, какие у него сейчас шансы стать на этом фоне, к примеру, президентом Ирландии! Останется ли Макгрегор в боксе? Это зависит от финансовой составляющей. Сейчас его команда будет собирать деньги любыми способами.

Мейвезер заявил, что обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь, но в этом я сомневаюсь. Денег никогда не бывает достаточно. Поэтому The Money Team будет сидеть и смотреть, где опять будет проплывать золотая рыбка. И обязательно ее поймают.

Владимир ХРЮНОВ, известный российский промоутер