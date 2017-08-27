Шарипова вошла в ТОП-15 рейтинга BoxRec
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (7−1, 4 КО) улучшила свое положение в рейтинге авторитетного портала BoxRec.com после победы над болгаркой Миленой Колевой (9−10−1, 3 КО), сообщает Sports.kz.
Шарипова поднялась в рейтинге легкой весовой категории с 33-го места на 14-е. Лидирует в ее дивизионе бельгийка Делфин Персоон (38−1, 16 КО).
Напомним, победив Колеву, Фируза завоевала вакантные пояса WIBA и WBU.
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