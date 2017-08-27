Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30812168/
27 августа 2017, 21:57 | Бокс | Sports.kz

Шарипова вошла в ТОП-15 рейтинга BoxRec

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (7−1, 4 КО) улучшила свое положение в рейтинге авторитетного портала BoxRec.com после победы над болгаркой Миленой Колевой (9−10−1, 3 КО), сообщает Sports.kz.

Шарипова поднялась в рейтинге легкой весовой категории с 33-го места на 14-е. Лидирует в ее дивизионе бельгийка Делфин Персоон (38−1, 16 КО).

Напомним, победив Колеву, Фируза завоевала вакантные пояса WIBA и WBU.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мейвезер и Макгрегор задали тренд

Мейвезер и Макгрегор задали тренд

В воскресенье состоялся супербой между знаменитым боксером Флойдом Мейвезером и звездой ММА Конором Макгрегором. Смешивать разные виды спорта вошло в моду давно — чего только не придумывают, чтобы расширить аудиторию и заработать.
Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

Трансляция чемпионата мира-2017 с участием казахстанских боксеров 28 августа

Судьи пересмотрели решение в пользу Жусупова, казахстанец проходит в четвертьфинал чемпионата мира-2017

Аблайхан Жусупов проиграл итальянцу на чемпионате мира-2017