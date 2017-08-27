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27 августа 2017, 21:34 | Бокс | Sports.kz

Третий казахстанский боксер проиграл на чемпионате мира-2017

В предварительном раунде чемпионата мира по боксу в Гамбурге свой второй бой весовой категории до 64 килограммов провел казахстанец Бекдаулет Ибрагимов, пишет Sports.kz.

Его соперником был армянин Ованес Бачков. Представитель Армении был увереннее и победил — 3:2. Следующий бой в четвертьфинале турнира Бачков проведет 29 августа.

Ранее в четвертьфинал вышли Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг) и Адилет Курметов (60 кг).

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