Стало известно, когда и где Головкин может встретиться с Котто
Пуэрториканский боксер Мигель Котто (41−5, 33 КО) планирует провести последний бой в профессиональной карьере до конца года, сообщает Sports.kz.
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Также он заявил, что рассчитывает встретиться с победителем боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).
Журналистка телеканала Univision Deportes Лоре Тронкосо информирует, что поединок Котто — Головкин/Альварес (если он состоится), вероятнее всего, пройдет 2 декабря на арене Madison Square Garden в
Напомним, Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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