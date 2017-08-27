Стало известно, когда и где Головкин может встретиться с Котто

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Также он заявил, что рассчитывает встретиться с победителем боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).



Журналистка телеканала Univision Deportes Лоре Тронкосо информирует, что поединок Котто — Головкин/Альварес (если он состоится), вероятнее всего, пройдет 2 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Напомним, Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.