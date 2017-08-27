Наверняка вы уже так или иначе слышали, как завершилась битва между боксом и ММА — Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Конора Макгрегора, завоевал трофейный пояс из крокодиловой кожи с сотнями драгоценных камней, а также получил огромные деньги и статус третьего в истории спорта долларового миллиардера. Макгрегор, впрочем, тоже ушел с ринга не только с единицей в графе «поражения» в его прежде девственно чистом послужном списке. Ему достался крупнейший гонорар в карьере, повторить который будет весьма непросто, если не сказать — невозможно, а также тысячи завоеванных сердец поклонников единоборств — за то, что осмелился бросить вызов лучшему из лучших.

1) Конор все-таки что-то показал на боксерском ринге

Мир как был поделен на два лагеря до этого боя, так остался и после. Хотя, пожалуй, после боя появились те, кто изначально считал Конора безумцем, а затем, увидев как он сражался в ринге, зауважали смельчака. Ни одну сторону переубедить невозможно, да мы и не будем пытаться, а вот должное Макгрегору стоит отдать обязательно. Он действительно действовал не совсем стандартно в ринге, начиная от стойки и заканчивая углом нанесения ударов, выбором комбинаций. В первом раунде ему удался фирменный встречный снизу, который весьма неприятно задел Флойда, хоть и не нанес ему критического урона. Были успешные джебы, пусть и не всегда акцентированные, а также другие удары, которые иногда доставали до «неприкасаемого» американца. Для человека, который впервые вышел в ринг, очень достойный арсенал, для человека, который вышел против Мейвезера — достойно уважения. В стартовых раундах, особенно во втором, и вовсе было впечатление, что Флойд уступает. Непривычно для тех, кто пристально следил за всей его карьерой. И, конечно, потом Флойд забрал свое, похвалить Макгрегора все равно есть за что.

2) Мейвезер начал бой по-джентльменски

Американский боксер, понимая, что он находится на своей «поляне», предоставил сопернику право забрать инициативу в ранних раундах и делать практически все, что угодно (если, конечно, достанет). Конор возможностью пользовался, активно шел вперед и действительно пытался попасть. Как мы уже сказали, действительно попадал, и делал это по статистике не хуже некоторых бывших соперников Мейвезера. Возможно, американец мог закончить бой и раньше, но он действительно как джентльмен предоставил возможность Конору показать то, чему он научился за месяцы подготовки. А также сделал шоу — мы же именно этого от боя и ждали, не так ли?

3) 40-летний Мейвезер по-прежнему очень хорош

Признанному гению защиты и мастеру наказывать соперников за ошибки в этом году исполнилось сорок, по этому поводу он сетовал до боя — «я уже не тот, что два года назад». Тем не менее мы увидели на ринге все того же Флойда, который не изменил своей манере работать вторым номером и идеально видеть правильные моменты для нанесения ударов. Возможно, оценить его форму было трудновато из-за того, что он вышел на ринг не против боксера, тем не менее не было ни одного эпизода, который бы говорил в пользу того, что «Мейвезер уже не тот». Американец по-прежнему остается профессионалом своего дела, подготовился к бою он как надо.

4) Все было по-настоящему

В ринге никто никого не жалел, несмотря на то, что Флойд любезно предоставил сопернику право порезвиться первые четыре раунда. Когда американец включился в работу, прибавляя мощности и поднимаясь ударами все выше с пятого по девятый раунд, не было ощущения, что перед нами шоу. Это была война с тактикой, стратегией, обманом и драмой. Конечно, она не была похожа на лучшие бои лучших боксеров между собой, но давайте не будем забывать, что один из соперников все-таки из другого вида спорта.

5) Конор бился с душой

Макгрегор, этот ирландский парень-заводила, который неистово орал на взвешивании, носил оскорбительный костюм и выкрикивал Флойду в лицо вызывающие фразочки, в ринге проявил себя парнем с характером. Получая град ударов и будучи не в состоянии поднять руки для защиты, Конор продолжал пытаться остаться на ногах любой ценой, пусть даже для этого приходилось «обнимать» соперника. Он готов был биться до последнего, и, кажется, не останови рефери избиение, упал бы с чувством выполненного долга — сделав на чужом ринге все, что только мог.

6) Макгрегор освоил грязные приемчики и активно их использовал

Было в бою и то, что не по душе многим любителям бокса — грязные приемчики, которым научился Конор. Со второго раунда он с завидной регулярностью попадал Мейвезеру по затылку, заставляя рефери напоминать себе правила бокса. Было много клинчей, а также попыток обойти Флойда и приобнять его сзади. Зато не было попыток перевести бой в партер или ударить соперника ногой — конечно, Конор бы за это дорого заплатил в буквальном смысле слова, но ведь все ждали от этого поединка какого-то подвоха.

7) Мы увидели крупнейший бизнес-проект в современных единоборствах