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https://sport.mail.ru/news/boxing/30811847/
27 августа 2017, 20:49 | Бокс | Р-Спорт

Российские боксеры Тищенко и Егоров вышли в ¼ финала ЧМ в Гамбурге

Российские боксеры Евгений Тищенко и Василий Егоров одержали победы в третий соревновательный день чемпионата мира в немецком Гамбурге.

Тищенко в воскресенье пробился в ¼ финала турнира в весовой категории до 91 кг, победив в 1/8 финала колумбийца Дейвиса Хулио Бланко — 4:1.

Егоров, выступающий в весе до 49 кг, также вышел в ¼ финала, одолев австралийца Алекса Винвуда (5:0).

Еще два представителя России — Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Петр Хамуков (до 75 кг) — завершили выступление на ЧМ. Дунайцев уступил со счетом 1:4 американцу Фреудису Рохасу в борьбе за выход в ¼ финала, а Хамуков также в 1/8 финала проиграл колумбийцу Хорхе Вивасу Паласиосу — 2:3.
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