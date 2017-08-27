Российские боксеры Тищенко и Егоров вышли в ¼ финала ЧМ в Гамбурге

Тищенко в воскресенье пробился в ¼ финала турнира в весовой категории до 91 кг, победив в 1/8 финала колумбийца Дейвиса Хулио Бланко — 4:1.

Егоров, выступающий в весе до 49 кг, также вышел в ¼ финала, одолев австралийца Алекса Винвуда (5:0).

Еще два представителя России — Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Петр Хамуков (до 75 кг) — завершили выступление на ЧМ. Дунайцев уступил со счетом 1:4 американцу Фреудису Рохасу в борьбе за выход в ¼ финала, а Хамуков также в 1/8 финала проиграл колумбийцу Хорхе Вивасу Паласиосу — 2:3.