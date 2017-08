Мейвезер vs Макгрегор: деньги вместо волшебства

Если вы реально ставили на Конора перед этим боем, то вы или безумный игрок, или не смыслите в том, как работает индустрия боев, или просто ненавидите Флойда. Или вы ирландец и верите в лепреконов, танцы вокруг лошадиного черепа и… Cловом, как говорят на Туманном Альбионе: «May the luck of the Irish be with ye» (фразеологизм, который можно перевести как «дуркам везет». — Прим. «СЭ»).

На Мака кое-где еще недавно ставили 49 к 1 против Флойда — но коэффициент дошел до 4 к 1. По одной единственной причине — букмекеры спекулировали на фанатах Макгрегора и тех, кто не понимает бокс и верит в легкие деньги.

ПОДСТАВНОЙ АКТЕР

Лепрекон не появился. Только, может быть, на мгновение на взвешивании — где Макгрегор бил себя в татуированную грудь, тряс бородой и орал в лицо Флойду «Нихрена ты мне не сделаешь!»; и в эти моменты, судя по всему, у него пульс учащался, и возбуждения было больше, чем реально в бою. В бою он тяжело задышал к середине, при этом Флойд еще даже не начал работать — выбрасывал преимущественно одиночные удары, давал работать ирландцу и даже не всегда бил в ответ.

Смотрелось это странно настолько, насколько возможно, будто на ринг вышел не славящийся своим ударом, взрывом и скоростью чемпион UFC, а подставной актер, непохожий двойник, дублер для сцены катастрофы. По сценарию победа Флойда была прописана, возможно, он даже поставил деньги на десятый раунд (я ставил на девятый), а потому до девятого даже не пытался нанести реальный урон. Так, легкий отрезвляющий удар в голову здесь и там… Удар потяжелее в туловище, несколько раз в каждом раунде. Мейвезер давал сопернику бить и промахиваться — отчего тот слегка расстраивался и терял силы.

Пять раундов по пять минут в ММА проходят в другом ритма и другом темпе. На другой дистанции и с другой работой. Сохранять концентрацию на протяжении 12 раундов по три минуты оказалось слишком непривычной задачей. Когда Флойд добивал Макгрегора на канатах, и Роберт Берд вмешался, Конор уже все понял и смирился. Должно быть, он все понял еще в перерыве перед началом 10 раунда, и в момент остановки боя даже не протестовал, хотя и оставался на ногах.

Может быть, спектакль в целом и казался скверным — режиссер куда-то ушел, актеры переругались прямо на сцене, а затем соревновались в том, кто играет хуже — но финал всем определенно удался.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Больше всего это напоминало тот бой на шоу по рестлингу, когда Флойда сначала выкинул с ринга здоровенный Биг Шоу ростом за два метра и весом за 150 килограммов, а затем Флойд отлупил его в бою то ли стулом, то ли стремянкой, пытался задушить, но в итоге нокаутировал. Было это почти 10 лет назад, но драматургия осталась практически неизменной.

Только там было шоу, а здесь сохранялась полная иллюзия спортивного состязания, с чемпионским поясом, официальным взвешиванием и контролем санкционирующих организаций, и это позволило всем заработать реальные деньги.

Чтобы ставить рекорды по продажам — антигерою Флойду всегда нужен был герой. Поэтому Конор Макгрегор, харизматичный, шумный, с кучей собственных фанатов, стал идеальной находкой. Все получили то, что хотели. Ирландец вышел из этой истории, не уронив своего достоинства, не потеряв гордости, и получил самые большие деньги в карьере. Гений маркетинга Флойд зафиксировал очередную победу и установил очередной рекорд — неважно, какой и в чем его суть.

ЧУЧЕЛО АКУЛЫ

Боксерская публика испытывает амбивалентные чувства. С одной стороны, гордость с облегчением, потому что бокс победил, а с другой — самые хардкорные фанаты знают, что это было лишь шоу, а значит нечто постыдное, и испытывают к тем, кто его смотрел, ненависть и отвращение. Или не признаются, что смотрели. Это история про то, что человек хотел бы пойти на бой, но не хочет, чтобы его там видели.

Флойд Мейвезер, 50 побед без поражений, возможно, большой обманщик. Да, он не из тех, кто путешествует с цирком и показывает за деньги фальшивую египетскую мумию и настоящую бородатую женщину — он как Дэмиен Херст и его чучело акулы, что стоит 12 миллионов. Сам по себе бренд, сам по себе предмет современного искусства. За это он и получает свои деньги.

А где ирландский бородатый лепрекон? Ушел искать золото.