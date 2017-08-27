Казахстанский боксер Аманкул победил хозяина ринга на пути в ¼ финала ЧМ в Гамбурге
Казахстанский боксер Абильхан Аманкул, выступающий в весе до 75 килограммов, пробился в ¼ финала на дебютном для себе чемпионате мира, который проходит в Гамбурге (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором поединке Аманкул встречался с хозяином ринга Сильвио Ширле и одержал победу — 5:0.
Следующий бой казахстанский боксер проведет 29 августа против кубинца Арлена Лопеса.
В своем дебютном поединке на ЧМ казахстанец встречался с австралийским боксером Кэмпбелом Сомервилем и победил его со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 30:25, 30:27, 29:28).
Ранее в ¼ финала турнира от Казахстана вышли Кайрат Ералиев (56 килограммов) и Жомарт Ержан (49).
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