Казахстанский боксер Аманкул победил хозяина ринга на пути в ¼ финала ЧМ в Гамбурге

Во втором поединке Аманкул встречался с хозяином ринга Сильвио Ширле и одержал победу — 5:0.

Следующий бой казахстанский боксер проведет 29 августа против кубинца Арлена Лопеса.

В своем дебютном поединке на ЧМ казахстанец встречался с австралийским боксером Кэмпбелом Сомервилем и победил его со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 30:25, 30:27, 29:28).

Ранее в ¼ финала турнира от Казахстана вышли Кайрат Ералиев (56 килограммов) и Жомарт Ержан (49).