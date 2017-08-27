Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30810984/
27 августа 2017, 18:02 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер похвастался чеком с девятизначной суммой после победы над МакГрегором

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший после победы над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором продемонстрировал за кулисами чек с гонораром, который он заработал за бой.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Мейвезер похвастался чеком своему отцу Флойду Мейвезеру-старшему со словами «я получил очередной чек с девятизначной суммой». Также он добавил, что за два боя заработал больше 650 миллионов долларов.

Бой между МакГрегором и Мейвезером по правилам бокса прошел утром 27 августа Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

На кону стоял специальный пояс, который изготовил Всемирный боксерский совет (WBC). Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.

По данным Mirror, организаторы заработают на этом поединке больше 600 миллионов долларов, а бойцы получат около 100 миллионов каждый. Сам Мейвезер ранее говорил, что за 36 минут боя заработает минимум 300 миллионов долларов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 августа

Мейвезер похвастался чеком с девятизначной суммой после победы над МакГрегором

Видео красивой победы Кайрата Ералиева над первым номером ЧМ-2017 по боксу из Узбекистана

Кайрат Ералиев взял реванш у обидчика по Олимпиаде в Рио из Узбекистана на ЧМ-2017 по боксу