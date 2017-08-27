Мейвезер похвастался чеком с девятизначной суммой после победы над МакГрегором

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Мейвезер похвастался чеком своему отцу Флойду Мейвезеру-старшему со словами «я получил очередной чек с девятизначной суммой». Также он добавил, что за два боя заработал больше 650 миллионов долларов.

Бой между МакГрегором и Мейвезером по правилам бокса прошел утром 27 августа Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

На кону стоял специальный пояс, который изготовил Всемирный боксерский совет (WBC). Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.

По данным Mirror, организаторы заработают на этом поединке больше 600 миллионов долларов, а бойцы получат около 100 миллионов каждый. Сам Мейвезер ранее говорил, что за 36 минут боя заработает минимум 300 миллионов долларов.

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