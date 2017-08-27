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https://sport.mail.ru/news/boxing/30810655/
27 августа 2017, 16:52 | Бокс | Sports.kz

Ералиев победил узбека Ахмадалиева на чемпионате мира-2017

В предварительном раунде чемпионата мира по боксу в Гамбурге свой второй бой весовой категории до 56 килограммов провел казахстанец Кайрат Ералиев, пишет Sports.kz.

Его соперником был известный узбек Муроджон Ахмадалиев. Победу в упорной борьбе одержал казахстанец — 4:1. Следующий бой в четвертьфинале турнира Ералиев проведет 29 августа.

Ранее в четвертьфинал вышел Жомарт Ержан (49 кг), завершили выступления Азамат Исакулов (52 кг) и Адилет Курметов (60 кг).

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