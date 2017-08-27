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27 августа 2017, 16:23 | Бокс | Чемпионат.com

Общая сумма дохода Мейвезера за карьеру перевалила за $ 1 млрд

В эти выходные в Лас-Вегасе состоялся поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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© AFP 2017

Эта встреча стала самой кассовой в истории единоборств. По словам исполнительного директора промоутерской компании Флойда Мейвезера, Леонарда Эллербе, после завершения боя суммарный доход американца за всю карьеру превысил $ 1 млрд, сообщает на своей странице в «Твиттере» Bleacher Report.

Таким образом, Мейвезер стал третьим спортсменом в истории, заработок которого превысил миллиард. Ранее подобного достижения добились баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс.

Сам поединок между Мейвезером и Макгрегором завершился победой Флойда техническим нокаутом в десятом раунде.
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