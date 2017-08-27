Общая сумма дохода Мейвезера за карьеру перевалила за $ 1 млрд

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Эта встреча стала самой кассовой в истории единоборств. По словам исполнительного директора промоутерской компании Флойда Мейвезера, Леонарда Эллербе, после завершения боя суммарный доход американца за всю карьеру превысил $ 1 млрд, сообщает на своей странице в «Твиттере» Bleacher Report.

Таким образом, Мейвезер стал третьим спортсменом в истории, заработок которого превысил миллиард. Ранее подобного достижения добились баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс.

Сам поединок между Мейвезером и Макгрегором завершился победой Флойда техническим нокаутом в десятом раунде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mayweather Promotions CEO says Floyd will now join MJ and Tiger as the only athletes with over $1B in career earnings. <a href="https://t.co/V4szMQt4B9">pic.twitter.com/V4szMQt4B9</a></p>— Bleacher Report (@BleacherReport) <a href="https://twitter.com/BleacherReport/status/901669580552237058">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>