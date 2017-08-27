Фируза Шарипова вошла в ТОП-15 рейтинга после завоевания двух чемпионских поясов

26 августа в Астане 22-летняя Шарипова в главном бою вечера бокса встречалась с 29-летней Миленой Колевой из Болгарии.

Поединок продлился все положенные десять раундов, по итогам которых единогласным решением выиграла Шарипова. Таким образом, она завоевала вакантные титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU. После победы казахстанка не сдержала эмоции и расплакалась прямо в ринге.

Для Шариповой эта победа стала седьмой (4 КО) в карьере при одном поражении. Колева же потерпела десятое поражение при девяти победах (3 КО) и одной ничьей.

Этот успех позволил Шариповой войти в ТОП-15 своего дивизиона в рейтинге BoxRec и теперь она располагается на 14-м месте. Колева занимает 27-ю строчку.