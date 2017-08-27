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https://sport.mail.ru/news/boxing/30810210/
27 августа 2017, 15:26 | Бокс | Vesti.kz

Фируза Шарипова вошла в ТОП-15 рейтинга после завоевания двух чемпионских поясов

Девушка-боксер из Казахстана Фируза Шарипова, выступающая в легком весе, поднялась на 19 позиций в рейтинге своего дивизиона после завоевания двух чемпионских титулов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26 августа в Астане 22-летняя Шарипова в главном бою вечера бокса встречалась с 29-летней Миленой Колевой из Болгарии.

Поединок продлился все положенные десять раундов, по итогам которых единогласным решением выиграла Шарипова. Таким образом, она завоевала вакантные титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU. После победы казахстанка не сдержала эмоции и расплакалась прямо в ринге.

Для Шариповой эта победа стала седьмой (4 КО) в карьере при одном поражении. Колева же потерпела десятое поражение при девяти победах (3 КО) и одной ничьей.

Этот успех позволил Шариповой войти в ТОП-15 своего дивизиона в рейтинге BoxRec и теперь она располагается на 14-м месте. Колева занимает 27-ю строчку.

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