Насколько значимы пояса, выигранные Фирузой Шариповой

На кону этого поединка стояло сразу два пояса в легкой весовой категории — по версиям Международной боксерской ассоциации (WIBA) и Всемирного боксерского союза (WBU), однако оба имели статус вакантных и не входят в число четырех главных титулов в женском боксе. Таковыми являются пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Именно второстепенный статус этих поясов не позволил авторитетному сайту BoxRec.com оценить рейтинг этого боя выше, чем на одну звезду из пяти.



Впрочем, теперь Шарипова собирается претендовать на более серьезный титул и хочет боя с финкой Евой Вальстрем (21−0−1, 3 КО), владеющей поясом WBC во втором полулегком весе.