Сергей Завилейский: Бой Фирузы стоит в районе 300 тысяч долларов
Долгая подготовка боя Фирузы Шариповой в Астане в рамках EXPO прошла недаром. Первой из казахстанок она добилась на профи ринге победы в титульном бою и завоевала сразу два чемпионских пояса.
У команды Шариповой большие планы, которыми в беседе с журналистами поделился менеджер Фирузы Сергей Завилейский.
— Подготовка была беспрецедентная, конечно. К этому бою долго готовились, привозили Фирузе
— Видно, что у соперницы большой опыт — хоть и пропускала удары, но держала их очень стойко.
— Колева намного опытнее Фирузы. С такими боями наша спортсменка растет. Мы очень довольны, думаю, сейчас Фируза скакнет в рейтинге очень высоко. Будет тяжелее договариваться с соперницами. Будем добиваться статуса обязательных претендентов и забирать все титулы.
— Что нужно для этого сделать? Понимаем: есть чемпионка Мира из Финляндии, — нужно загнать ее в такую ситуацию, чтобы не было возможности отказаться?
— Выиграем титул WBC Silver — станем обязательными претендентами, никуда она от нас не денется.
— А по срокам и суммам как?
— До конца года состоится еще как минимум один бой, мы планируем. Сейчас Фируза поедет отдыхать, потому что она последние несколько месяцев даже находилась на пике формы. А постоянно нельзя так делать. Отдохнет, расслабится, — после этого начнем новую подготовку, подберем соперницу. Скорее всего, следующий бой состоится в другой весовой категории.
— Тяжелее?
— Возможно, если это будет Светлана Кулакова — то тяжелее. Вес Фирузы,
— Статус этих поясов какой будет?
— Мы будем стремиться к тому, чтобы статус повышался. Хотя один из поясов — очень крутой. Пояса круты тем, кто чемпионы. А тут две самые титулованные девушки — Лейла Али и Наталья Рагозина. Оскар Де Ла Хойя, Артуро Гатти, Владимир Кличко — имена сами за себя говорят. А теперь — и Фируза Шарипова.
— В Таразе или Алматы — какие примерные сроки?
— Ноябрь. Все будет зависеть от финансирования. Для подготовки боя надо 2 с половиной месяца. Как только будут деньги — через два с половиной месяца будет бой.
— 300 000 — бюджет всего вечера?
— Да, всего вечера.
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