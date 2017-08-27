Сергей Завилейский: Бой Фирузы стоит в районе 300 тысяч долларов

У команды Шариповой большие планы, которыми в беседе с журналистами поделился менеджер Фирузы Сергей Завилейский.



— Подготовка была беспрецедентная, конечно. К этому бою долго готовились, привозили Фирузе спарринг-партнеров из многих городов, из разных стран мира, на подготовку было потрачено много денег. Все приготовления такие, какие нужны были для чемпионского боя. Вы сами все видели: соперница совсем непростая. Сегодня было пять боев — четыре среди мужчин и один среди женщин. Фируза показала, что женский бокс может быть не только на уровне, а даже лучше. Техника, все — интересный бой. Надо огромное спасибо сказать и Милене Колевой. Фируза очень хорошо готова, и все последние соперницы не выдерживали. Третий раунд был максимумом. А здесь Милена всю дистанцию продержалась, до последнего момента была опасной для Фирузы. Здорово. Сейчас, конечно, облегчение, потому что на подготовку боя ушло очень много сил — как у команды Фирузы, так и у нее самой. Огромное напряжение, — а сейчас все закончилось, можно отдыхать расслабляться.

— Видно, что у соперницы большой опыт — хоть и пропускала удары, но держала их очень стойко.

— Колева намного опытнее Фирузы. С такими боями наша спортсменка растет. Мы очень довольны, думаю, сейчас Фируза скакнет в рейтинге очень высоко. Будет тяжелее договариваться с соперницами. Будем добиваться статуса обязательных претендентов и забирать все титулы.



— Что нужно для этого сделать? Понимаем: есть чемпионка Мира из Финляндии, — нужно загнать ее в такую ситуацию, чтобы не было возможности отказаться?

— Выиграем титул WBC Silver — станем обязательными претендентами, никуда она от нас не денется.



— А по срокам и суммам как?

— До конца года состоится еще как минимум один бой, мы планируем. Сейчас Фируза поедет отдыхать, потому что она последние несколько месяцев даже находилась на пике формы. А постоянно нельзя так делать. Отдохнет, расслабится, — после этого начнем новую подготовку, подберем соперницу. Скорее всего, следующий бой состоится в другой весовой категории.



— Тяжелее?

— Возможно, если это будет Светлана Кулакова — то тяжелее. Вес Фирузы, все-таки, — 59,8. Сейчас мы чуть-чуть приподнялись. И со следующим боем Фируза, скорее всего, будет действующей чемпионкой в двух весовых категориях. Такие планы, — но пока рано говорить, мы не думали. Недельку отдохну, огромное напряжение. Слетаю в Питер — домой, в Москву, где сейчас живу. Скоро вернусь в Астану, здесь будет проходить турнир «Алем Барысы», мы постоянно его снимаем, показываем. И, возможно, буду здесь договариваться по следующему бою. Сколько это денег? Ну, бой Фирузы стоит в районе 300 тысяч долларов, если у нас будет эта сумма, могу точно сказать, что бой пройдет либо в Алматы, либо в Астане. Но мы бы очень хотели провести поединок в родном городе Фирузы — Таразе. Собрать там полную «Тараз Арену» — и еще один, а то и два пояса забрать.

— Статус этих поясов какой будет?

— Мы будем стремиться к тому, чтобы статус повышался. Хотя один из поясов — очень крутой. Пояса круты тем, кто чемпионы. А тут две самые титулованные девушки — Лейла Али и Наталья Рагозина. Оскар Де Ла Хойя, Артуро Гатти, Владимир Кличко — имена сами за себя говорят. А теперь — и Фируза Шарипова.



— В Таразе или Алматы — какие примерные сроки?

— Ноябрь. Все будет зависеть от финансирования. Для подготовки боя надо 2 с половиной месяца. Как только будут деньги — через два с половиной месяца будет бой.



— 300 000 — бюджет всего вечера?

— Да, всего вечера.