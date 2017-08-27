Чахкиев: Мэйуэзеру надо провести матч-реванш с Макгрегором по правилам MMA

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Этот поединок я воспринимал как клоунаду, поскольку силы противников были несопоставимы — все козыри были на руках у Флойда. Я считаю, что справедливым было бы организовать матч-реванш, но уже по правилам смешанных единоборств. Да, Флойд этим может испортить себе репутацию, но, с другой стороны, если ему предложат хороший гонорар, то он может и согласиться, хотя уже и заработал столько, что ему ничего не надо. Но вдруг он согласится на это из прихоти», — сказал Чахкиев.

Собеседник агентства отметил, что исход боя был предсказуемым. «Как и предполагалось, Мэйуэзер выиграл этот бой. Единственное, хотелось, чтобы он закончил бой более эффектно. На протяжении всего поединка было видно, что он не выкладывался, действовал не остро, в расслабленном стиле, этого ему вполне хватило», — сказал боксер.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.