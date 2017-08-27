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27 августа 2017, 14:13 | Бокс | Р-Спорт

Рамзан Кадыров: Трудно назвать бой Мэйуэзера с Макгрегором спортом в чистом виде

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трудно назвать бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором спортом в чистом виде.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Глава Чечни <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span> заявил что трудно назвать бой американского боксера <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйуэзера-младшего</nobr> с ирландским бойцом MMA <span class=error>Конором</span> Макгрегором спортом в чистом виде. Увеличить
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© РИА "Новости"

В субботу 40-летний Мэйуэзер в Лас-Вегасе техническим нокаутом победил 29-летнего Макгрегора в десятом раунде в бою по правилам бокса. Американец одержал 50-ю победу в 50 боях и побил рекорд Рокки Марчиано.

«Флойд Мэйуэзер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор Макгрегор повержен. Мэйуэзер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде», — написал Кадыров в своем аккаунте в Instagram, опубликовав совместную фотографию с Мэйуэзером в Грозном.

«Высокие гонорары требовали и выполнения определённых условий шоу. Мэйуэзеру и Макгрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мэйуэзер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил», — добавил глава Чечни.

Гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
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