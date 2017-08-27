Рамзан Кадыров: Трудно назвать бой Мэйуэзера с Макгрегором спортом в чистом виде
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трудно назвать бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором спортом в чистом виде.
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В субботу 40-летний Мэйуэзер в
«Флойд
«Высокие гонорары требовали и выполнения определённых условий шоу. Мэйуэзеру и Макгрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мэйуэзер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил», — добавил глава Чечни.
Гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
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