Клеверли завершил карьеру после поражения от Баду Джека

Валлиец принял такое решение после поражения в титульном бою от Баду Джека, которое он потерпел в ночь с 26 на 27 августа на вечере бокса в Лас-Вегасе. Джек остановил соперника за пять раундов.

«Отличная работа Джека. Спасибо всем за возможность стать участником этого события. Также огромная благодарность тем, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Я жил спортом и любил его каждую минуту. Хочу сказать спасибо боксу и попрощаться с ним», — приводит слова 30-летнего Клеверли BoxingScene.