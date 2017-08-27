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https://sport.mail.ru/news/boxing/30809792/
27 августа 2017, 14:10 | Бокс | Чемпионат.com

Клеверли завершил карьеру после поражения от Баду Джека

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе, обладавший титулами по версиям WBO (2011−2013) и WBA Regular (2016−2017) Нэйтан Клеверли (30−4, 16 КО), объявил о завершении карьеры.

Валлиец принял такое решение после поражения в титульном бою от Баду Джека, которое он потерпел в ночь с 26 на 27 августа на вечере бокса в Лас-Вегасе. Джек остановил соперника за пять раундов.

«Отличная работа Джека. Спасибо всем за возможность стать участником этого события. Также огромная благодарность тем, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Я жил спортом и любил его каждую минуту. Хочу сказать спасибо боксу и попрощаться с ним», — приводит слова 30-летнего Клеверли BoxingScene.
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