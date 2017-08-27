МакГрегор посетовал на раннюю остановку боя с Мейвезером и предвзятое судейство

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«Я думал, что это близкий бой и думаю, что он остановка была немного ранней. Я так выгляжу, когда я устаю, начинаю шататься. Но, черт, отправьте меня в угол, дайте восстановиться и я вернусь. На кону стояло очень много, рефери должен был дать продолжить, но отдаю должное Мейвезеру. Он не такой уж и быстрый и мощный, но он предельно собран. Он очень терпелив. Вот что значит провести полсотни боев.

Я уже переживал подобное. Меня задушили в прямом эфире на ТВ и я вернулся после этого. Так что, не знаю. Я хотел бы, чтобы он дал мне продолжить. Дело именно в усталости. Вот почему я думал, что рефери даст мне продолжать. Позволить мне упасть. Меня шатало от усталости, а не от нанесенного ущерба. Голова была ясной, — цитирует МакГрегора MMAFighting.

«Флойд трижды за бой поменял манеру ведения боя. Это уровень чемпиона. Я такого не ожидал. Это было довольно весело. Должен сказать, меня это порадовало. Это очень сильно отличалось от боя по правилам ММА. Это было отличное состязание. Многое из того, что было, я возьму на вооружение.

Я верю, что зацепил его несколько раз, но он оставался спокойным и не показывал этого. Я был ошеломлен неуважением и пренебрежением к моим боевым навыкам. Команда Флойда никогда не проявляла подобного неуважения.

Я чувствовал, что бой был близким. Думал, что счет 4−5 к 10-му раунду. Было бы здорово услышать финальный гонг.

Люди думали, что этот бой никогда не состоится. Потребовалось показать яйца, чтобы это сделать. Затем они думали, что я не смогу по нему попадать. Я люблю хорошие бои, а это был хороший бой. Вот почему вы видите меня здесь. Я показал характер.

Думаю, что судейские записки очень предвзяты. Но теперь я обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь. Я настроен, что мне хватит на всю жизнь, если я буду расчетливым, и не буду делать глупостей, — добавил МакГрегор.

Фиксированный гонорар ирландца составил 30 миллионов долларов. Ранее МакГрегор заявлял, что итоговая сумма его прибылей может достичь 100 миллионов за счет спонсорских выплат, процентов с продаж билетов и платных трансляций.

Напомним, МакГрегора проиграл техническим нокаутом в десятом раунде. Непобежденный Мейвезер записал себе в актив 50-ю победу на профессиональном ринге и побил рекорд Рокки Марчиано. После завершения поединка американец объявил об окончательном завершении карьеры.