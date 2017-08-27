Хабиб Нурмагомедов: Бой с Головкиным мог бы нанести большой урон наследию Мэйвезера

— Сильно ли постарел Мэйвезер? Да, мне показалось, что да. Не думаю, что он вернулся бы ради боя, например, с тем же Головкиным. Потому что деньги — это деньги, но он понимает, что этот бой мог бы нанести большой урон его наследию, — сказал Нурмагомедов в интервью FightSpace.