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https://sport.mail.ru/news/boxing/30809701/
27 августа 2017, 13:52 | Бокс | Sports.kz

Хабиб Нурмагомедов: Бой с Головкиным мог бы нанести большой урон наследию Мэйвезера

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сомневается, что Флойд Мэйвезер-младший (50−0, 27 КО) вернулся бы на ринг ради поединка с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Сильно ли постарел Мэйвезер? Да, мне показалось, что да. Не думаю, что он вернулся бы ради боя, например, с тем же Головкиным. Потому что деньги — это деньги, но он понимает, что этот бой мог бы нанести большой урон его наследию, — сказал Нурмагомедов в интервью FightSpace.

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