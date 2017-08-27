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27 августа 2017, 13:26 | Бокс | Чемпионат.com

Макгрегор в бою с Мейвезером нанёс больше точных ударов, чем Пакьяо

Сегодня, 27 августа, ранним утром состоялся поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

Противостояние завершилось победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Однако в первых раундах ирландец выглядел достойно, а на протяжении всего боя доносил точные удары до оппонента. Как показывает статистика, Макгрегор по количеству точных попаданий в бою с Мейвезером превзошёл даже Мэнни Пакьяо, сообщает BoxingScene.

Филиппинец в поединке с Флойдом за 12 раундов выбросил 81 точный удар, в то время как Макгрегору удалось попасть по оппоненту 111 раз. Что касается Мейвезера, то он попал по сопернику 170 раз.
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