Макгрегор заявил, что благодаря бою с Мэйуэзером заработал денег на всю жизнь

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Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса проиграл Мэйуэзеру техническим нокаутом в десятом раунде. Официальный гонорар ирландца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов. Также бой побил рекорд по сбору от частных платных трансляций (pay-per-view), сумма составила более 80 миллионов долларов.