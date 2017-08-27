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27 августа 2017, 12:53 | Бокс | Р-Спорт

Макгрегор заявил, что благодаря бою с Мэйуэзером заработал денег на всю жизнь

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что благодаря боксерскому поединку с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим заработал денег на всю оставшуюся жизнь.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса проиграл Мэйуэзеру техническим нокаутом в десятом раунде. Официальный гонорар ирландца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов. Также бой побил рекорд по сбору от частных платных трансляций (pay-per-view), сумма составила более 80 миллионов долларов.

«Теперь я обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь. Я настроен, что мне хватит на всю жизнь, если я буду расчетливым, и не буду делать глупостей», — цитирует 29-летнего Макгрегора с пресс-конференции MMAFighting.com‏.
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