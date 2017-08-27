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27 августа 2017, 11:44 | Бокс | Р-Спорт

Рябинский назвал бой Макгрегора и Мэйуэзера «очень большим и круто сделанным цирком»

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором «очень большим и круто сделанным цирком».

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе 40-летний профессиональный боксер Мэйуэзер техническим нокаутом в десятом раунде победил чемпиона UFC Макгрегора в бою по правилам бокса в первом среднем весе.

«Очень большой и круто сделанный цирк. Шоу классное, но к спорту отношения не имеет. Но для не очень искушенных людей — супер», — сказал Рябинский агентству «Р-Спорт» по телефону.

За несколько дней до поединка Всемирный боксерский совет (WBC) представил «денежный» пояс (Money belt) для победителя боя, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов. Он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.
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