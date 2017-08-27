Флойд Мэйуэзер заявил, что рад уйти из бокса победителем

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В воскресенье в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» прошел бой по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним ирландцем Конором Макгрегором и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«У меня была отличная карьера, и я показал молодым ребятам, что лучше не стоит бросать мне вызов, — сказал Мэйуэзер. — Рад, что после 21 года на ринге все запомнят меня как победителя, у которого всегда есть выигрышная стратегия на бой. Да, я уже не тот Мэйуэзер, которым был ранее, но у меня есть опыт».

Также американец отметил, что планирует сосредоточиться на промоутерской деятельности. «Я хочу найти нового Мэйуэзера, это может занять много времени, но уже сейчас есть ребята, у которых может быть большое будущее», — сказал он.