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27 августа 2017, 10:53 | Бокс | ТАСС

Флойд Мэйуэзер заявил, что рад уйти из бокса победителем

ТАСС, 27 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер- младший рад завершить карьеру непобежденным. Слова спортсмена приводит агентство France-Presse.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

В воскресенье в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» прошел бой по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним ирландцем Конором Макгрегором и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«У меня была отличная карьера, и я показал молодым ребятам, что лучше не стоит бросать мне вызов, — сказал Мэйуэзер. — Рад, что после 21 года на ринге все запомнят меня как победителя, у которого всегда есть выигрышная стратегия на бой. Да, я уже не тот Мэйуэзер, которым был ранее, но у меня есть опыт».

Также американец отметил, что планирует сосредоточиться на промоутерской деятельности. «Я хочу найти нового Мэйуэзера, это может занять много времени, но уже сейчас есть ребята, у которых может быть большое будущее», — сказал он.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Кроме того, он стал вторым боксером-чемпионом мира в истории, которому удалось завершить карьеру без поражений. Ранее аналогичным достижением отметился американец Рокки Марчиано (49 боев), который проводил поединки в 40−50-х годах.
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ТАСС, 27 августа. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не хотел бы, чтобы ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор проводил еще боксерские поединки. Об этом он заявил на пресс-конференции после боя по правилам бокса между Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером.
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