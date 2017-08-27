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27 августа 2017, 11:38 | Бокс | Р-Спорт

Мэйуэзер: Только дурак откажется от 300 млн долларов за 36 минут боя с Макгрегором

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что только дурак откажется от 300 миллионов долларов за 36 минут боя с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Официальный гонорар американца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 100 миллионов долларов, ирландца — 30 миллионов.

Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает 300 миллионов долларов за 36 минут (12 раундов по три минуты) боя с Макгрегором.

«Я не дурак, если я вижу возможность заработать 300 миллионов долларов за 36 минут, почему нет? Только дурак откажется», — цитирует Мэйуэзера журналист Би-би-си Ричард Конвэй в Twitter.
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