Мэйуэзер: Только дурак откажется от 300 млн долларов за 36 минут боя с Макгрегором
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что только дурак откажется от 300 миллионов долларов за 36 минут боя с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.
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Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Официальный гонорар американца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 100 миллионов долларов, ирландца — 30 миллионов.
Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает 300 миллионов долларов за 36 минут (12 раундов по три минуты) боя с Макгрегором.
«Я не дурак, если я вижу возможность заработать 300 миллионов долларов за 36 минут, почему нет? Только дурак откажется», — цитирует Мэйуэзера журналист
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