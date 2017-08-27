Мэйуэзер: Только дурак откажется от 300 млн долларов за 36 минут боя с Макгрегором

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Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Официальный гонорар американца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 100 миллионов долларов, ирландца — 30 миллионов.

Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает 300 миллионов долларов за 36 минут (12 раундов по три минуты) боя с Макгрегором.

«Я не дурак, если я вижу возможность заработать 300 миллионов долларов за 36 минут, почему нет? Только дурак откажется», — цитирует Мэйуэзера журналист Би-би-си Ричард Конвэй в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/mayweather?src=hash">#mayweather</a> "I'm not a damn fool, if i see an opportunity to make $300m in 36 minutes, why not?"</p>— Richard Conway (@richard_conway) <a href="https://twitter.com/richard_conway/status/901696242878619648">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>