Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировал
ТАСС, 27 августа. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не хотел бы, чтобы ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор проводил еще боксерские поединки. Об этом он заявил на
пресс-конференции после боя по правилам бокса между Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ночь на воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в
«Я горжусь Конором, — сказал Уайт. — Но я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его дело, он — боец смешанных единоборств, там он лучше может использовать все свое оружие. Думаю, сегодня он отлично поработал, но я хочу увидеть его снова в UFC».
Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter