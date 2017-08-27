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https://sport.mail.ru/news/boxing/30808606/
27 августа 2017, 10:49 | Бокс | ТАСС

Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировал

ТАСС, 27 августа. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не хотел бы, чтобы ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор проводил еще боксерские поединки. Об этом он заявил на пресс-конференции после боя по правилам бокса между Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

В ночь на воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Я горжусь Конором, — сказал Уайт. — Но я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его дело, он — боец смешанных единоборств, там он лучше может использовать все свое оружие. Думаю, сегодня он отлично поработал, но я хочу увидеть его снова в UFC».

Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.
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Глава WBC: Бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над Макрегором

Глава WBC: Бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над Макрегором

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победа американского боксера Флойда Мэйуэзера в поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором доказала превосходство бокса над ММА. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
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