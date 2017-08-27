Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировал

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В ночь на воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Я горжусь Конором, — сказал Уайт. — Но я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его дело, он — боец смешанных единоборств, там он лучше может использовать все свое оружие. Думаю, сегодня он отлично поработал, но я хочу увидеть его снова в UFC».

Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.