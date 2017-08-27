Боксерский бой Мэйуэзер — Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляций
ТАСС, 27 августа. Поединок по правилам бокса между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером побил рекорд по числу проданных платных трансляций (pay-per view). Об этом Мэйуэзер сообщил на
пресс-конференции.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в
«Мы побили рекорд по
Тем не менее ранее стало известно о том, что организаторы боя не смогли продать все билеты на поединок. Всего бой посетило 14 623 зрителя при вместимости арены в 20 тыс.
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