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https://sport.mail.ru/news/boxing/30808477/
27 августа 2017, 11:59 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Котто хочет устроить ему бой с победителем поединка Головкин — «Канело»

Известный американский журналист Майкл Монтеро, пишущий о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, заявил, что пуэрториканец Мигель Котто рассматривает возможность проведения боя с победителем поединка Головкин — Альварес, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Мигель Котто заявил, что проведет еще один бой в декабре, после чего завершит карьеру. Фредди (Фредди Роуч — тренер Котто) хочет победителя боя Головкин — Альварес», — написал Монтеро в своем аккаунте в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 27 августа, Котто завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, победив японца Йошихиро Камегаи.

Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

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