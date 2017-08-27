Тренер Котто хочет устроить ему бой с победителем поединка Головкин — «Канело»
Известный американский журналист Майкл Монтеро, пишущий о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, заявил, что пуэрториканец Мигель Котто рассматривает возможность проведения боя с победителем поединка Головкин — Альварес, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Мигель Котто заявил, что проведет еще один бой в декабре, после чего завершит карьеру. Фредди (Фредди Роуч — тренер Котто) хочет победителя боя Головкин — Альварес», — написал Монтеро в своем аккаунте в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 27 августа, Котто завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, победив японца Йошихиро Камегаи.
Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
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