«Мигель Котто заявил, что проведет еще один бой в декабре, после чего завершит карьеру. Фредди (Фредди Роуч — тренер Котто) хочет победителя боя Головкин — Альварес», — написал Монтеро в своем аккаунте в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 27 августа, Котто завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, победив японца Йошихиро Камегаи.

Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Miguel Cotto announces he will have 1 more fight in December, then retire for good. Freddie wants the winner of <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a>. Oh man.<a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a></p>— Michael Montero (@MonteroOnBoxing) <a href="https://twitter.com/MonteroOnBoxing/status/901653522248118273">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>