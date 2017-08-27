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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

По информации журналиста, бой посетило 14 623 зрителя при вместимости арены в 20 тыс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Final attendance for <a href="https://twitter.com/hashtag/MayMac?src=hash">#MayMac</a> was 14,623 at T-Mobile Arena and not a sellout.</p>— Brian Campbell (@BCampbellCBS) <a href="https://twitter.com/BCampbellCBS/status/901683785061752832">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рекорд посещаемости боксерского поединка был установлен 29 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, когда украинец Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. Вместимость стадиона «Уэмбли» составляет 90 тыс., все билеты на бой были выкуплены в первых числах апреля.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.