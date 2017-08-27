Боксерский бой Мэйуэзер — Макгрегор не собрал аншлаг в Лас-Вегасе
ТАСС, 27 августа. Поединок по правилам бокса между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером не собрал аншлаг на арене «Ти-Мобайл» в
Лас-Вегасе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист CBS Брайан Кэмпбэлл.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в
По информации журналиста, бой посетило 14 623 зрителя при вместимости арены в 20 тыс.
Рекорд посещаемости боксерского поединка был установлен 29 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, когда украинец Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. Вместимость стадиона «Уэмбли» составляет 90 тыс., все билеты на бой были выкуплены в первых числах апреля.
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.
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